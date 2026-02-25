لأول مرة.. واشنطن تقدم خدمات قنصلية داخل مستوطنات الضفة الغربية

قال مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستقدم خدمة إصدار جوازات السفر هذا الأسبوع في مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وهذه المرة الأولى التي يقدم فيها مسؤولون قنصليون أمريكيون مثل هذه الخدمات للمستوطنين في الأراضي المحتلة.

وذكرت السفارة الأمريكية في القدس في منشور على منصة "إكس" أن الموظفين بالقنصلية الأمريكية سيقدمون خدمات جوازات السفر يوم الجمعة 27 فبراير/شباط الجاري في مستوطنة "إفرات"، التي تقع جنوب مدينة بيت لحم بالضفة، وتضم الكثير من المستوطنين الأمريكيين.

كما قالت إنها تعتزم تقديم خدمات مماثلة في مدينة رام الله بالضفة وفي مستوطنة "بيتار عيليت" بالقرب من بيت لحم.

وتقدم الولايات المتحدة الخدمات القنصلية بسفارتها بالقدس وفي مكتبها الفرعي في تل أبيب. ويقدر عدد المواطنين الأمريكيين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية بعشرات الآلاف.

توسيع الاستيطان

ويدعو اليمين الإسرائيلي إلى ضمّ الضفة الغربية. ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو هذا الشهر على تدابير لتشديد السيطرة على الضفة الغربية، تسهل استيلاء المستوطنين على الأراضي الفلسطينية.

وتقع أجزاء كبيرة من الضفة الغربية تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، مع حكم ذاتي فلسطيني محدود في بعض المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية.

ويعيش أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية التي يقطنها 3 ملايين فلسطيني. ومعظم المستوطنات عبارة عن بلدات صغيرة محاطة بأسوار وتخضع لحراسة جنود إسرائيليين.

ولم تتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وهو من أشد المؤيدين لإسرائيل، أي إجراءات لوقف نشاط الاستيطان، الذي تقول جماعات حقوقية إنه ازداد منذ توليه منصبه العام الماضي.

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي المتعلق بالاحتلال العسكري.