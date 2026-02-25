كاتب بريطاني: الصواريخ الفرط صوتية هي ورقة بوتين ضد الغرب

تُعَد التكنولوجيا الصاروخية المتقدمة، وخاصة الصواريخ الفرط صوتية، الورقة الرابحة التي يراهن عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مواجهته الراهنة مع الغرب.

وبحسب مقال نشره الكاتب بول وود بموقع "آي بيبر" البريطاني، فإن هذه الصواريخ التي تفوق سرعتها خمسة أضعاف سرعة الصوت على الأقل، لا تكمن خطورتها في السرعة الفائقة فحسب بل في قدرتها الاستثنائية على المناورة أثناء الطيران، مما يجعل اعتراضها من أنظمة الدفاع التقليدية أمرا غاية في الصعوبة.

وأوضح وود أن هذه الصواريخ تعتمد على تقنية الانزلاق غير المتوقع عبر الغلاف الجوي العلوي، بخلاف الصواريخ الباليستية التي تتبع مسارا قوسيا يمكن التنبؤ به.

توازن الرعب

وأضاف أن هذا التعقيد التقني يقلص نافذة اتخاذ القرار لدى القادة السياسيين والعسكريين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى ثوان معدودة، مما قد يقلب موازين القوى أو ما يُعرف بـ"توازن الرعب" لمصلحة موسكو.

ويرى مراقبون، وفقا للمقال، أن نشر هذه الأسلحة يمثل جزءا من حملة حرب نفسية تهدف إلى ترهيب دول الحلف وزعزعة تماسكها.

ويفيد الكاتب بأنه على الرغم من التفوق العددي والمادي الهائل لدول الناتو، إذ يبلغ إنفاقها الدفاعي الجماعي نحو عشرة أضعاف الإنفاق الروسي (1.4 تريليون دولار مقابل 141 مليارا)، فإن روسيا استطاعت التفوق في هذا المجال النوعي.

أداة الضغط السياسي والعسكري

ويشير المقال إلى أن الفجوة في تكنولوجيا الصواريخ تمنح بوتين أداة للضغط السياسي والعسكري، خاصة مع استنزاف القوات التقليدية في الحرب الدائرة بأوكرانيا، التي لم تعد "حربا صغيرة منتصرة" كما كان يأمل الكرملين في بدايتها.

وفي المقابل، يُبرز المقال حاجة دول الناتو إلى تطوير منظومات دفاع صاروخي أكثر تطورا، على غرار "القبة الحديدية"، لمواجهة هذا التهديد الوجودي.

فبينما يستبعد الخبراء العسكريون قيام روسيا بغزو بري تقليدي لأوروبا الغربية بسبب الحالة المتردية لقطاعات واسعة من جيشها، فإن الخوف الحقيقي يكمن في "الحروب الهجينة" واستخدام الأسلحة النوعية لابتزاز الدول فرادى، وفقا للكاتب.

ويختم وود مقاله بأن إستراتيجية بوتين، التي وصفها بعض المحللين بأنها تعتمد على "الانتهازية التكتيكية"، تضع الغرب أمام تحديات غير مسبوقة. فبينما تواصل الحرب في أوكرانيا حصد أرواح الآلاف، تبقى الصواريخ الفرط صوتية رمزا لقدرة موسكو على تهديد العمق الأوروبي، مما يحوّل أي صراع مستقبلي إلى مواجهة تقنية لا تعتمد على أعداد الجنود بقدر ما تعتمد على سرعة الاستجابة ودقة الاعتراض.