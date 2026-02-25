عاجل,
عاجل | لجنة حماية الصحفيين: إسرائيل تتحمل مسؤولية مقتل ثلثي الصحفيين في العالم خلال العامين الماضيين

ترامب ومادورو
Published On 25/2/2026
|
آخر تحديث: 11:26 (توقيت مكة)

لجنة حماية الصحفيين:

  • إسرائيل تتحمل مسؤولية مقتل ثلثي الصحفيين في العالم خلال العامين الماضيين.
  • وثقنا مقتل 129 صحفيا عبر العالم خلال عام 2025 والعدد هو الأعلى منذ 3 عقود.
  • الجيش الإسرائيلي ارتكب عمليات قتل متعمد للصحفيين أكثر من أي جيش آخر منذ عام 1992.
  • إسرائيل استهدفت صحفيين في غزة بعد تغطيتهم أزمة المجاعة.
  • إسرائيل مسؤولة عن 75% من عدد الصحفيين الذين قتلوا بسلاح المسيرات منذ عام 2023.
  • إسرائيل انتهكت القانون الدولي باستهداف الصحفيين في غزة وإسكات صوتهم.
  • لم تحاسب أي جهة في إسرائيل على مسؤوليتها عن القتل المتعمد للصحفيين.

التفاصيل بعد قليل..

 

 

المصدر: الجزيرة

