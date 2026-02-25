أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

عاجل | حاكمة فيرجينيا: نعلم جميعا أن الرئيس ترمب لا يعمل من أجل حماية الأمريكيين في الداخل والخارج

Published On 25/2/2026
آخر تحديث: 08:15 (توقيت مكة)

حاكمة ولاية فيرجينيا:

  • الجمهوريون يزيدون من صعوبة حياة الأمريكيين ويرفعون تكاليفها
  • الأمريكيون يدفعون الثمن بسبب سياسات ترمب
  • الرئيس ترمب احتفل بالقانون الكبير الجميل الذي يحرم ملايين الأمريكيين من الرعاية الصحية ويرفع تكاليف الطاقة والإسكان ويقلص برامج الغذاء للأطفال الجائعين
  • نعلم جميعا أن الرئيس ترمب لا يعمل من أجل حماية الأمريكيين في الداخل والخارج
  • ترمب يحاول أن يفرق بيننا ويحاول أن يثير غضبنا وأن يزرع الفتنة بيننا
  • نظام الهجرة الذي يعاني من عيوب هو شيء يجب إصلاحه وليس ذريعة لعملاء غير خاضعين للمساءلة لترويع مجتمعاتنا
  • رئيسنا عرض تاريخ الولايات المتحدة العريق كقوة للخير للخطر
  • ترمب يواصل الخضوع للصين ولدكتاتور روسي والتخطيط للحرب مع إيران
  • ترمب يثري نفسه وعائلته وأصدقاءه وحجم الفساد غير مسبوق
  • الأمريكيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لرفض هذه الفوضى بأصواتهم وهم يكتبون قصة جديدة أكثر أملا

المصدر: الجزيرة

