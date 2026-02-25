عاجل | حاكمة فيرجينيا: نعلم جميعا أن الرئيس ترمب لا يعمل من أجل حماية الأمريكيين في الداخل والخارج
آخر تحديث: 08:15 (توقيت مكة)
حاكمة ولاية فيرجينيا:
- الجمهوريون يزيدون من صعوبة حياة الأمريكيين ويرفعون تكاليفها
- الأمريكيون يدفعون الثمن بسبب سياسات ترمب
- الرئيس ترمب احتفل بالقانون الكبير الجميل الذي يحرم ملايين الأمريكيين من الرعاية الصحية ويرفع تكاليف الطاقة والإسكان ويقلص برامج الغذاء للأطفال الجائعين
- نعلم جميعا أن الرئيس ترمب لا يعمل من أجل حماية الأمريكيين في الداخل والخارج
- ترمب يحاول أن يفرق بيننا ويحاول أن يثير غضبنا وأن يزرع الفتنة بيننا
- نظام الهجرة الذي يعاني من عيوب هو شيء يجب إصلاحه وليس ذريعة لعملاء غير خاضعين للمساءلة لترويع مجتمعاتنا
- رئيسنا عرض تاريخ الولايات المتحدة العريق كقوة للخير للخطر
- ترمب يواصل الخضوع للصين ولدكتاتور روسي والتخطيط للحرب مع إيران
- ترمب يثري نفسه وعائلته وأصدقاءه وحجم الفساد غير مسبوق
- الأمريكيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لرفض هذه الفوضى بأصواتهم وهم يكتبون قصة جديدة أكثر أملا
المصدر: الجزيرة