ترمب: جيشنا الأقوى بالعالم ولن نسمح لإيران بتطوير برنامجها النووي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة تمتلك "أقوى جيش على وجه الأرض"، محذرا من أن أي دولة تشكك في عزيمة بلاده ستواجه "قوة أمريكية لا تقهر"، وأضاف "نأمل ألا نضطر لاستخدامه".

وتطرق ترمب في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأربعاء إلى العمليات العسكرية الأخيرة، مشيرا إلى أن "نخبة من محاربينا نفذت في يناير/كانون الثاني الماضي بفنزويلا واحدة من أكثر الإنجازات العسكرية تعقيدا وروعة في التاريخ"، موضحا أن هذه العملية حققت "انتصارا كبيرا لأمن الولايات المتحدة" وفتحت "آفاقا جديدة مشرقة لشعب فنزويلا".

وأكد ترمب نجاح الحملة العسكرية الأمريكية في الكاريبي والمحيط الهادي، التي أسهمت في "إيقاف دخول كميات قياسية من المخدرات إلى بلادنا".

على الصعيد الدبلوماسي، أشار ترمب إلى التعاون مع القيادة الجديدة في فنزويلا منذ يناير/كانون الثاني الماضي، التي أطلقت "سراح مئات السجناء السياسيين"، وأكد أنه يعمل مع الرئيسة الجديدة لفنزويلا لتحقيق "مكاسب اقتصادية هائلة لكلا البلدين".

التحذير من إيران

وفي الملف الإيراني، حذر ترمب من أن طهران "تريد البدء من جديد في تطوير برنامجها النووي" وتسعى وراء "طموحاتها الخبيثة"، مشيرا إلى أن إيران تطور صواريخ قد تصل إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى الأوضاع الداخلية في إيران، بالقول إن "إيران قتلت 32 ألف متظاهر".

وشدد على أن "السياسة الأمريكية ظلت لعقود قائمة على عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي"، مؤكدا فعالية "سياسة السلام عبر القوة"، وأضاف أن واشنطن "في مفاوضات مع إيران التي ترغب في التوصل إلى اتفاق".

في شأن النزاعات الدولية، أشار ترمب إلى أنه أنهى خلال الأشهر العشرة الأولى من ولايته 8 حروب، بينها الحرب في غزة، مؤكدا التزامه بـ"السعي لتحقيق السلام ما أمكنه" وعدم التردد في مواجهة التهديدات.

إعلان

واختتم ترمب خطابه بإعلانه أن بلاده "تعمل بشكل مكثف لإنهاء الحرب في أوكرانيا".