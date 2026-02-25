عاجل,
عاجل | ترمب: أنهيت خلال الأشهر العشرة الأولى من ولايتي 8 حروب بينها غزة

ترامب ومادورو
Published On 25/2/2026
آخر تحديث: 06:49 (توقيت مكة)

  • ترمب: عملنا منذ يناير الماضي مع القيادة الجديدة لفنزويلا التي أطلقت سراح مئات السجناء السياسيين
  • ترمب: نعمل عن كثب مع رئيسة فنزويلا الجديدة لتحقيق مكاسب اقتصادية هائلة لكلا البلدين
  • ترمب: نخبة من محاربينا نفذت في يناير الماضي بفنزويلا واحدة من أكثر الإنجازات العسكرية تعقيدا وروعة في التاريخ
  • ترمب: إيران تريد البدء من جديد على تطوير برنامجها النووي وهم الآن يسعون وراء طموحاتهم الخبيثة
  • ترمب: إيران تعمل حاليا على تطوير صواريخ ستصل قريبا إلى الولايات المتحدة
  • ترمب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وسياسة السلام عبر القوة ظلت فعالة
  • ترمب: نحن في مفاوضات مع إيران وهم يريدون التوصل إلى اتفاق
  • ترمب: أنهيت خلال الأشهر العشرة الأولى من ولايتي 8 حروب بينها غزة
  • ترمب: نعمل بشكل مكثف لإنهاء الحرب في أوكرانيا
  • ترمب: سأسعى لتحقيق السلام ما أمكنني ولن أتردد أبدا في مواجهة التهديدات
  • ترمب: يبدو أن إيران قتلت 32 ألف متظاهر
  • ترمب: السياسة الأمريكية ظلت لعقود قائمة على عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي

المصدر: الجزيرة

