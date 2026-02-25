عاجل | ترمب: أنهيت خلال الأشهر العشرة الأولى من ولايتي 8 حروب بينها غزة

عاجلعاجل,
Published On 25/2/2026|
آخر تحديث: 06:49 (توقيت مكة)
- ترمب: عملنا منذ يناير الماضي مع القيادة الجديدة لفنزويلا التي أطلقت سراح مئات السجناء السياسيين
- ترمب: نعمل عن كثب مع رئيسة فنزويلا الجديدة لتحقيق مكاسب اقتصادية هائلة لكلا البلدين
- ترمب: نخبة من محاربينا نفذت في يناير الماضي بفنزويلا واحدة من أكثر الإنجازات العسكرية تعقيدا وروعة في التاريخ
- ترمب: إيران تريد البدء من جديد على تطوير برنامجها النووي وهم الآن يسعون وراء طموحاتهم الخبيثة
- ترمب: إيران تعمل حاليا على تطوير صواريخ ستصل قريبا إلى الولايات المتحدة
- ترمب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وسياسة السلام عبر القوة ظلت فعالة
- ترمب: نحن في مفاوضات مع إيران وهم يريدون التوصل إلى اتفاق
- ترمب: أنهيت خلال الأشهر العشرة الأولى من ولايتي 8 حروب بينها غزة
- ترمب: نعمل بشكل مكثف لإنهاء الحرب في أوكرانيا
- ترمب: سأسعى لتحقيق السلام ما أمكنني ولن أتردد أبدا في مواجهة التهديدات
- ترمب: يبدو أن إيران قتلت 32 ألف متظاهر
- ترمب: السياسة الأمريكية ظلت لعقود قائمة على عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي
المصدر: الجزيرة