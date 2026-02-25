ترمب في خطاب حالة الاتحاد: أمريكا استعادت قوتها الاقتصادية والأمنية وتحولت تاريخيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة "عادت أكبر وأفضل وأغنى وأقوى من أي وقت مضى"، مؤكدا في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس أن إدارته حققت "تحولا تاريخيا" بعد عام واحد من توليه السلطة.

وانتقد ترمب قرار المحكمة العليا المتعلق بالرسوم الجمركية، واصفا إياه بـ"المؤسف للغاية"، في وقت شدد فيه على أن الرسوم الجمركية وفرت مئات المليارات من الدولارات، معتبرا أن يوما سيأتي تستبدل فيه ضرائب الدخل بهذه الرسوم التي قال إنها أقل عبئا على المواطن الأميركي.

وفي الملف الاقتصادي، قال ترمب إن إدارته ورثت اقتصادا راكدا وتضخما بلغ مستويات قياسية، متهما إدارة الرئيس السابق جو بايدن وحلفاءها في الكونغرس بالتسبب في "أسوأ معدل تضخم في تاريخ البلاد"، ومتعهدا بإنهاء الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية الموصوفة، وهو ما قال إن رؤساء سابقين فشلوا في تحقيقه.

وعلى صعيد الرعاية الصحية، أعلن ترمب عزمه وقف تمويل شركات التأمين الكبرى، وتوجيه الأموال مباشرة إلى المواطنين، مؤكدا أن هذه الخطوة ستوفر للأميركيين رعاية صحية أفضل وبكلفة أقل.

وفي الشأن الأمني، قال الرئيس الأمريكي إنه لم يسمح بدخول أي مهاجر غير نظامي إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة الماضية، مؤكدا أن الحدود باتت اليوم "آمنة"، وأن بلاده لن تعود إلى الوضع السابق.

كما أشار إلى أن تدفق مخدر الفنتانيل القاتل عبر الحدود انخفض بنسبة قياسية بلغت 56% خلال عام واحد.

وأضاف ترمب أن معدل جرائم القتل شهد خلال العام الماضي أكبر انخفاض في التاريخ المسجل، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 125 عاما، لافتا إلى أن واشنطن العاصمة أصبحت واحدة من أكثر المدن أمانا في الولايات المتحدة.

وفي ملف الطاقة والاستثمار، أعلن ترمب أن الإنتاج النفطي الأمريكي ارتفع بأكثر من 600 ألف برميل، كاشفا عن شراكة جديدة مع فنزويلا زودت الولايات المتحدة بأكثر من 80 مليون برميل.

كما قال إنه حصل على التزامات استثمارية تجاوزت 18 تريليون دولار خلال 12 شهرا من مختلف أنحاء العالم، معتبرا أن بلاده أصبحت "الدولة الأكثر جاذبية في العالم".

كما أعلن ترمب إطلاق "حرب على الاحتيال والفساد" تقودها نائبة الرئيس، مشيرا إلى أن الكونغرس أقر، بطلب منه، أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة خلال العام الماضي.

وأكد الرئيس ترمب أن هذا العام سيكون "عام الاحتفال بالبلاد وبالأبطال الذين حافظوا على حريتها"، مشددا على أن المزيد من الأمريكيين يعملون اليوم مقارنة بأي وقت مضى في تاريخ الولايات المتحدة.