مجلس الأمن يدين هجمات الدعم السريع ويدعو لوقف الحرب بالسودان

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ إزاء استمرار العنف في مختلف أنحاء السودان، لا سيما في ولايتي كردفان ودارفور، داعين جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للقتال.

كما أدان المجلس في بيان رسمي الأربعاء استمرار هجمات قوات الدعم السريع وزعزعة الاستقرار في إقليم كردفان، مستنكرا الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق المدنيين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وأشار البيان إلى الفظائع المزعومة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر، والتي تشمل عمليات قتل ممنهجة ونزوح جماعي وإعدامات ميدانية واستهداف على أساس عرقي، مؤكدا ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عنها.

وأكد المجلس أن الهجمات المتكررة بطائرات مسيّرة استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الهجمات التي طالت برنامج الأغذية العالمي منذ مطلع فبراير/شباط 2026، مشيرا إلى أن هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.

وطالب أعضاء المجلس جميع الأطراف باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني ومقارهم وفقا للالتزامات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

أزمة إنسانية

ولفت أعضاء مجلس الأمن إلى تفشي المجاعة الناتجة عن النزاع وحالات انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق من السودان، محذرين من احتمال انتشارها، ومشددين على ضرورة السماح بالوصول الإنساني الآمن وضمان مرور المدنيين دون عوائق، ومؤكدين على أن استخدام التجويع كسلاح من أسلحة الحرب غير مقبول.

وأشار البيان إلى أن الأولوية تتمثل في دفع الأطراف لاستئناف المحادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يقود إلى عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم.

وأعرب المجلس عن ترحيبه بالجهود المنسقة إقليميا ودوليا لدعم هدنة إنسانية تمهد لوقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد، مع تمهيد الطريق لمرحلة انتقالية شاملة بقيادة مدنية تحقق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، وفقا لمبدأ الملكية الوطنية.

إعلان

وأحاط مجلس الأمن علما ببيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الصادر في 12 فبراير 2026 بشأن الوضع في السودان، وحث جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن أي تدخل خارجي يؤجج النزاع وعدم الاستقرار، ودعم جهود السلام الدائم والالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2791.

وشدد أعضاء المجلس على التزامهم الثابت بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدين رفضهم إنشاء سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.