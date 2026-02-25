عاجل,
عاجل | أسوشيتد برس عن صور أقمار صناعية: جميع السفن الأمريكية في مقر الأسطول الخامس بالبحرين تحركت إلى عرض البحر

Published On 25/2/2026
آخر تحديث: 20:32 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

