ساعة و48 دقيقة.. ترمب يحطم الأرقام القياسية ويشعل "حالة الاتحاد"

بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب متفائلا ومتفاخرا بإنجازاته الاقتصادية قائلا إنه دشن "عصرا ذهبيا"، وسط هتافات "أمريكا، أمريكا" من أعضاء الكونغرس المنتمين للحزب الجمهوري، بينما التزم الديمقراطيون الصمت في خطاب "حالة الاتحاد".

لكن هذه الصورة قد تتعارض مع ما يشعر به أغلب الأمريكيين القلقين بشأن أوضاعهم المالية، وفق وكالة أسوشيد برس، وقد تخلل الخطاب الثاني من نوعه لترمب خلال ولايته الثانية بعض المشاهد واللقطات:

رقم قياسي جديد

وسجل ترمب رقما قياسيا لأطول خطاب حالة الاتحاد، إذ استمر حديثه نحو ساعة و48 دقيقة، متجاوزا أي رئيس منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1964.

وحطم ترمب الرقم القياسي لأطول خطاب "حالة الاتحاد" الذي سجله الرئيس بيل كلينتون عام 2000 والبالغ ساعة و20 دقيقة.

كما حطم رقمه القياسي لخطاب رئاسي أمام الكونغرس البالغ ساعة و40 دقيقة الذي سجله في مارس/آذار الماضي عندما ألقى خطابا سنويا لا علاقة له بحالة الاتحاد.

"السود ليسوا قرودا"

ورفع نائب ديمقراطي من أصل أفريقي لافتة كتب عليها "السود ليسوا قرودا" خلال خطاب حالة الاتحاد قبل أن يتم اقتياده إلى خارج القاعة.

وكان النائب عن ولاية تكساس، آل غرين، يقف مقابل ترمب مباشرة عندما رفع اللافتة قبيل إخراجه من مبنى الكونغرس، بينما كان يردد آخرون هتافات "أمريكا، أمريكا، أمريكا".

ونشر ترمب هذا الشهر مقطع فيديو يظهر الرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته على هيئة قردين.

نصف الديمقراطيين يتغيبون

وتغيب ما يقرب من نصف الديمقراطيين في الكونغرس عن حضور خطاب "حالة الاتحاد" للرئيس ترمب، وفق إحصاء أجراه موقع أكسيوس الأمريكي.

وقال الموقع إنه أحصى 20 ديمقراطيا في مجلس الشيوخ وأقل بقليل من 110 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب في بداية خطاب ترمب، مشيرا إلى أن هذه المقاطعة الكبيرة تمثل تحولاً في المعايير السياسية الأمريكية، إذ ضغطت القواعد الشعبية للحزب الديمقراطي ليكونوا أقل تصالحا تجاه الجمهوريين.

إلهان عمر تقاطع ترمب

وقاطعت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، ترمب بصوت عالٍ عندما أدلى بعدد من التعليقات المثيرة للجدل حول المهاجرين الصوماليين، ووصفت ترمب بالكاذب، إذ اتهم ترمب الجالية الصومالية بتبديد 19 مليار دولار من أموال الضرائب، مما دفع النائبة إلهان عمر ونوابا ديمقراطيين لمقاطعته واتهامه بالكذب.

وقال ترامب: "إن قراصنة الصومال الذين ينهبون مينيسوتا يذكروننا بأن هناك أجزاء كبيرة من العالم، فيها الرشوة والفساد والفوضى هي الأساس وليست الاستثناء، وإن استيراد هذه الثقافات من خلال الهجرة والحدود المفتوحة يجلب هذه المشاكل إلى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية".

تجاهل مينيابوليس

وتجاهل الرئيس الأمريكي ذكر ولاية مينيابوليس على الرغم من تركيزه على قضية الهجرة وانتقاد "المهاجرين المجرمين"، لكنه لم يأتِ على ذكر مقتل مواطنين أمريكيين اثنين في مينيابوليس الشهر الماضي على أيدي عملاء فدراليين.

وقامت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، رشيدة طليب، بالصراخ قائلة "أليكس لم يكن مجرما"، في إشارة إلى أليكس بريتي، أحد المواطنين الأمريكيين الذين قتلوا في مينيابوليس.

طبول الحرب تزداد ارتفاعا

ترمب الذي عزز بالفعل أكبر وجود عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ عقود، جاء في الخطاب ليبرر استخدام هذه القوات لشن ضربة عسكرية كبيرة ضد إيران قائلا إن إيران ووكلاءها "لم ينشروا سوى الإرهاب والموت والكراهية"، مضيفًا أن قادتها قتلوا ما لا يقل عن 32 ألف متظاهر في الأسابيع الأخيرة، ومحذرا من أن إيران طورت صواريخ قادرة على تهديد أوروبا، وأنها تعمل على تطوير صواريخ "ستصل قريبًا" إلى الولايات المتحدة، حسب وكالة أسوشيتد برس.