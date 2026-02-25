رئيس إسرائيل يبدأ زيارة لإثيوبيا ويتطلع لتعزيز الشراكة

وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أديس أبابا فجر اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية بهدف تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين إسرائيل وإثيوبيا في مختلف القطاعات، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).

وقال هرتسوغ عبر حسابه في منصة إكس "وصلتُ للتوّ إلى أديس أبابا في زيارة دولة لإثيوبيا وأتطلع إلى سلسلة من اللقاءات الهامة التي تهدف إلى تعزيز الصداقة والشراكة بين بلدينا وشعبينا".

وأشار مكتب هرتسوغ إلى أنه سيلتقي بنظيره الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي، ومع قيادات الجالية اليهودية المحلية.

وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه إسرائيل لتعميق روابطها مع إثيوبيا بهدف تعزيز نفوذها في قارة أفريقيا، في ظل استقطاب دولي وإقليمي غير مسبوق.

وقبل نحو أسبوع، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثيوبيا، وأكد خلال مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، رفضه لأي اعتراف أحادي بأرض الصومال، مشددا على ضرورة عدم تحويل منطقة القرن الأفريقي إلى ساحة صراع لقوى أجنبية، وداعيا دول المنطقة إلى بلورة حلول لمشكلاتها.

وكانت تل أبيب قد أعلنت اعترافها بأرض الصومال -الإقليم الانفصالي بالصومال والمجاور لإثيوبيا- دولة مستقلة، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسط إدانات عربية وإسلامية واسعة.

وفي فبراير/شباط 2025 وقعت إسرائيل وإثيوبيا اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والابتكار، تضمنت دمج شركات إسرائيلية بمشاريع تطوير البنية التحتية للمياه في هذا البلد الأفريقي، وفق بيان آنذاك لوزارة الطاقة الإسرائيلية.