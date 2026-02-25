حريق في مطار كيب تاون الدولي يعطل الرحلات مؤقتا

تسبب حريق في تعطيل العمليات بمطار كيب تاون الدولي بجنوب أفريقيا الذي يعتبر واحدا من أكثر المطارات ازدحاما في البلاد، والذي يعد أيضا بوابة رئيسية للسياحة العالمية لجنوب أفريقيا.

وأعلنت شركة مطارات جنوب أفريقيا -في بيان- أن الحريق اندلع بعد ظهر أمس الثلاثاء في الجانب الخارجي للمطار، مؤكدة أن جميع الركاب والعاملين والزوار بخير. وأضافت الشركة أن الرحلات الدولية أوقفت مؤقتا كإجراء احترازي، في حين جرى تحويل بعض الرحلات القادمة إلى وجهات بديلة.

وأوضح البيان أن الحريق أثر على الشبكات وخدمات تقنية المعلومات داخل المطار، بما في ذلك خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) وأنظمة أساسية أخرى، مما أدى إلى تعطيل بعض العمليات الحيوية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الحريق بدأ في مبنى إداري وقاعة كبار الزوار، وهو ما استدعى إجلاء عدد من المسافرين كإجراء وقائي. ولم تكشف الشركة عن أسباب الحريق، مشيرة إلى أنها ستعلن تفاصيل إضافية فور توفرها.

ويعد مطار كيب تاون الدولي أحد أهم المراكز الجوية في جنوب أفريقيا، ويستقبل يوميا آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، نظرا لمكانة المدينة بوصفها وجهة سياحية بارزة.