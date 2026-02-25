حادث مروري مروع في اليمن يثير الحزن والغضب على المنصات

تواصل الحوادث المرورية حصد المزيد من الأرواح في اليمن، فقد لقي 11 شخصا مصرعهم في حادث مروري وقع أمس الثلاثاء في محافظة أبين، جنوبي اليمن، مما أثار حزنا وغضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقع الحادث على الطريق الدولي بجانب محافظة أبين الساحلية، بين حافلة نقل صغيرة من نوع هايس، وشاحنة ثقيلة محمّلة بالمصاحف، وذلك في أحد المنعطفات الخطيرة، حيث قام سائق الحافلة بتجاوز سيارة أمامه، وإذا به يتفاجأ بوجود شاحنة على الخط المعاكس.

وحدث اصطدام قوي فاشتعلت الحافلة مباشرة بالنيران لأنها تعمل بالغاز سريع الاحتراق، مما أدى لاحتراق جميع من كان بداخلها.

وقالت إدارة أمن أبين إن الأجهزة الأمنية ممثلة بشرطة السير وفريق من البحث الجنائي اتجهت إلى موقع الحادث، ووفرت سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى بعض المستشفيات، وتواصل جهودها للحد من الحوادث المرورية.

ويصل معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في اليمن إلى قرابة 30 وفاة لكل 100 ألف شخص من السكان، وهو ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي 15 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وفي عام 2025، أعلنت المديرية العامة للسير في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية أن أكثر من 4600 حادث مروري وقعت في المحافظات، وأسفرت عن إصابة 5100 شخص، توفي منهم 690 شخصا.

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الحادث المروري الأليم في اليمن، وذلك عبر تعليقات رصدت بعضها حلقة (2026/2/25) من برنامج "شبكات".

وجاء في تعليق فوزان أن الحوادث البسيطة تتحول إلى كوارث:

"لازم يمنعوا الغاز في الباصات، أرواح الناس ليست للتجارب ولا للتوفير وأي حادث بسيط يصير كارثة إذا الباص مليان غاز" بواسطة

وعلّق صالح على أوضاع الطرق في اليمن، قائلا:

"طرق مكسرة ومنعطفات بدون حواجز ولا إنارة ولا لوحات واضحة.. ثم نقول لماذا تزداد الحوادث" بواسطة

وانتقد هادي ما قال إنه تهور السائق، بقوله:

"تجاوز في منعطف خطير الله يهديه، هذه ليست شطارة ولا بطولة، هذا استهتار بأرواح الناس.. تهور يروح فيها ناس ليس لهم أي ذنب" بواسطة

أما سمعان فانتقد صمت السلطات المسؤولة، وقال:

"إلى متى نسمع نفس الخبر.. حوادث ووفيات وبيانات وبعدين ما يصير أي خطوات ؟؟؟؟ كم مرة لازم تتكرر الحوادث حتى يصير في تحرك حقيقي؟" بواسطة

وعلق عبد الله على صعوبة المشهد، قائلا:

"حقيقي من أصعب الأخبار التي ممكن توصلك عن أحبابك أن أحدا منهم توفى بحادث، هكذا فجأة بدون مقدمات ولا وداع ولا أي شيء" بواسطة

ويُذكر أن الحادث الذي وقع في أبين هو ثاني أسوأ حادث مروري باليمن خلال الأشهر الماضية، فقبل أشهر فقط، لقي 17 شخصا حتفهم في حادث مروع على طريق جبلي خطير بمحافظة أبين كذلك.

هناك محافظات تعاني من كثافة الطرق الرئيسية وسوء البنية التحتية، ففي عام 2024، شهدت مأرب أعلى نسبة من الحوادث بـ35%، تلتها تعز بـ13% ولحج بـ9%، بينما شكلت المحافظات الأخرى نحو 43% من الحوادث.