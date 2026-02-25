جنوب أفريقيا تقبل سفيرا أمريكيا مثيرا للجدل

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، أمس الاثنين، قبولها اعتماد المبعوث الأمريكي الجديد برنت بوزيل -المعروف بانتقاداته الحادة لسياساتها- سفيرا لواشنطن في جنوب أفريقيا، في خطوة تأتي وسط توتر متصاعد بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية إن مراسم اعتماد السفير ستجري في أبريل/نيسان المقبل بحضور الرئيس سيريل رامافوزا، في حين أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن بوزيل "يتطلع إلى مباشرة مهامه وتمثيل سياسة أمريكا أولا".

وكانت العلاقات بين واشنطن وبريتوريا قد شهدت خلافات متكررة بشأن ملفات دولية ومحلية، أبرزها دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وكانت الولايات المتحدة قد طردت سفير جنوب أفريقيا من أراضيها في مارس/آذار الماضي، مما زاد من حدة التوتر الدبلوماسي.

شخصية مثيرة للجدل

ويُعَد بوزيل شخصية بارزة في أوساط اليمين الأمريكي، وهو مؤسس مركز أبحاث إعلامي يزعم مواجهة "التحيز اليساري" في وسائل الإعلام. وقد أثار جدلا واسعا خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي حين أعلن أنه سيضغط على بريتوريا لإنهاء قضيتها ضد إسرائيل، كما انتقد علاقاتها مع روسيا والصين وإيران، التي أجرت معها مناورات بحرية مطلع العام. كما كرر بوزيل مزاعم إدارة ترمب بشأن تعرُّض الأقلية الأفريكانية البيضاء في جنوب أفريقيا لـ"تمييز" و"إبادة"، وهي مزاعم نفتها حكومة بريتوريا مرارا.

وفي الماضي، انتقدت مؤسسة بوزيل الإعلام الأمريكي عام 1990، لعدم وصف نيلسون مانديلا بـ"الإرهابي" خلال جولته في الولايات المتحدة بعد الإفراج عنه من السجن. وخلال جلسة الاستماع الأخيرة، حاول بوزيل تبرير موقفه السابق بالإشارة إلى ارتباط المؤتمر الوطني الأفريقي حينئذ بالاتحاد السوفياتي، لكنه أكد أن مانديلا أصبح الشخصية التي يُكن لها "أكبر احترام" في جنوب أفريقيا.

يُذكر أن ابن بوزيل، ليو برنت بوزيل الرابع، كان من بين المدانين في أحداث اقتحام الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير/كانون الثاني عام 2021، ثم حصل على عفو رئاسي من ترمب العام الماضي.