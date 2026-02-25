توتر بين سيراليون وغينيا إثر اعتقال جنود على الحدود

أعلنت حكومة سيراليون، في بيان رسمي أمس الثلاثاء، أن قوات من الجيش الغيني دخلت الأراضي السيراليونية أول أمس واعتقلت عددا من عناصر قوة أمنية مشتركة تضم عسكريين وشرطة، بينهم ضابط، قبل أن تعود بهم إلى الأراضي الغينية.

وأوضح البيان أن الحادثة وقعت في مدينة كاللييري الواقعة في مقاطعة فالابا شمال شرقي البلاد، على بعد نحو 360 كيلومترا من العاصمة فريتاون. وأشار إلى أن الجنود الغينيين اقتحموا الموقع بينما كان عناصر الجيش والشرطة السيراليونيون يعملون على تشييد مركز حدودي ومرفق للإيواء.

وأضافت السلطات أن مواجهة اندلعت بين الطرفين انتهت باعتقال عدد من عناصر الدفاع والأمن السيراليونيين، إضافة إلى مصادرة أسلحتهم وذخيرتهم.

وأكدت الحكومة السيراليونية أنها تسعى لمعالجة الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية والأمنية، مشددة على أنها تعمل "بنشاط لتأكيد مكان وجود المعتقلين وضمان إطلاق سراحهم دون شروط". كما شددت على أن الجهود متواصلة لإيجاد حل سلمي وودي للنزاع.

من جانبها، لم تصدر السلطات الغينية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الحادثة، مما يزيد حالة الغموض حول خلفياتها وتداعياتها المحتملة على العلاقات بين البلدين الجارين.