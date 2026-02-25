تحطم مقاتلة تركية من طراز إف-16 ومقتل قائدها

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة حربية، من طراز "إف-16" بشمال غرب البلاد، ومقتل طيارها.

وأفادت الوزارة في بيان أن الاتصال بالطائرة المقاتلة فُقد بعد انقطاع الاتصال اللاسلكي، واختفت إشارتها عن شاشات الرادار بعد إقلاعها من القاعدة الجوية الرئيسية التاسعة في باليكسير عند الساعة الثانية وخمس وخمسين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.

التحقيقات جارية

وأعلن وزير العدل التركي أكين غورليك أن النيابة العامة في باليكسير باشرت تحقيقا رسميا في ملابسات الحادث، وقال إن رئيس النيابة العامة ونائب رئيس النيابة العامة واثنين من المدعين العامين وصلوا إلى مكان الحادث للإشراف على الإجراءات الميدانية.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن أسباب الحادث ستُحدد بعد استكمال التحقيقات الفنية من قبل فريق الحوادث المختص.

كما أعلنت وزارة الداخلية أنها تتابع الحادث عن كثب وتعمل بالتنسيق الكامل مع جميع المؤسسات ذات الصلة بالأمر. وأكدت الوزارة أن سبب الحادث سيتضح بعد الفحص الفني الذي سيجريه فريق التحقيق المختص.

من جانبه، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز إن الحادث سيخضع لفحص دقيق قضائيا وإداريا، مشددا على أهمية استكمال التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث بدقة.

تعازٍ وردود دولية

وقد قدم السفير الأميركي لدى أنقرة توم براك نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والشعب الأمريكي التعازي إلى عائلة طيار القوات الجوية التركية الذي قتل اليوم في باليكسير، مؤكدًا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب تركيا، حليفتها وشريكتها في حلف الناتو، والشعب التركي في هذا الوقت من الحداد.