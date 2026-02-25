مخاوف من هجوم وشيك.. هذه الدول طالبت رعاياها بمغادرة إيران

طالبت دول عدة رعاياها بمغادرة إيران، وشرعت في سحب أفراد عائلات الدبلوماسيين والموظفين غير الأساسيين من بعض المواقع في الشرق الأوسط، ونصحت مواطنيها بتأجيل السفر إلى المنطقة، تحسُّبا لهجوم أمريكي محتمل على طهران.

وتوالت التحذيرات، في حين تتجه الأنظار يوم غد الخميس إلى جنيف حيث تقام جولة ثالثة من المحادثات بين واشنطن وطهران لبحث اتفاق نووي.

وتأتي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات عقب توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتهامات لطهران خلال جلسة أمام الكونغرس، فجر اليوم الأربعاء، بالسعي لامتلاك سلاح نووي. كما اتهم إيران بأنها تطور صواريخ باليستية قادرة على ضرب أمريكا.

وقال ترمب إنه لن يسمح لأكبر "راعٍ للإرهاب في العالم" بامتلاك سلاح نووي، في وقت تؤكد فيه طهران حقها في تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر الولايات المتحدة قوة عسكرية ضخمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مع توالي تهديداتها بشن هجوم عسكري على إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

وفي ظل هذه الأوضاع، تتوالى إعلانات عدد من الدول بشأن رعاياها في المنطقة، من بينها:

الولايات المتحدة

أعلنت واشنطن تقليص وجودها الدبلوماسي في لبنان، وسحب الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم، في خطوة احترازية مرتبطة باحتمال شن هجوم على إيران في حال فشل المحادثات في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

أستراليا

طلبت الحكومة الأسترالية من عائلات الدبلوماسيين التابعين لها مغادرة إسرائيل ولبنان، كما حثت مواطنيها على التفكير في الرحيل ما دامت الرحلات التجارية متوفرة.

السويد

حذرت السويد مواطنيها من السفر إلى إيران، ودعت رعاياها الموجودين هناك إلى المغادرة الفورية، مشيرة إلى أن من يختار البقاء قد لا يحصل على مساعدة حكومية في الإجلاء.

ألمانيا

نبَّهت برلين مواطنيها إلى احتمال تصعيد عسكري مفاجئ مع التهديدات الأمريكية بضرب إيران، مما قد يفرض قيودا محتملة على حركة الطيران قد تصل إلى إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي.

بولندا

وجهت الحكومة البولندية نداء إلى مواطنيها لمغادرة إيران فورا، في إشارة إلى جدية التهديدات الأمريكية بضرب إيران.

قبرص

حثت قبرص مواطنيها على تجنب السفر إلى إيران، ودعت رعاياها هناك إلى المغادرة الفورية، في إطار إجراءات احترازية مبكرة.

صربيا

دعت صربيا رعاياها إلى مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن، تحسُّبا لتدهور أمني محتمل مع تصاعد التوترات بين واشنطن وإيران.

الهند

دعت السفارة الهندية في طهران مواطنيها إلى مغادرة إيران عبر وسائل النقل المتاحة، ومنها الرحلات الجوية التجارية.

كوريا الجنوبية

طالبت كوريا الجنوبية مواطنيها بمغادرة إيران في أقرب وقت ممكن مع إلغاء خطط السفر أو تأجيلها، محذرة من تصعيد مفاجئ واحتمال مواجهة عسكرية.

سنغافورة

دعت سنغافورا إلى مواصلة تأجيل جميع الرحلات إلى إيران، مع استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي.

البرازيل

أوصت البرازيل الأسبوع الماضي مواطنيها بمغادرة إيران، بعد أن أصدرت تحذيرا ‌مماثلا ‌لمواطنيها في لبنان في يناير/ كانون الثاني.

ونصحت الحكومة البرازيلية العام الماضي مواطنيها بعدم السفر إلى هذين البلدين.