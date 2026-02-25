أخبار|الهند

بعد دعمه لإسرائيل في حرب غزة.. مودي يصل إلى تل أبيب اليوم لتعميق التحالف

epa12775469 A handout photo made available by the Press Information Bureau (PIB) shows Indian Prime Minister Narendra Modi greeting people as he departs for Israel from New Delhi airport in New Delhi, India, 25 February 2026. Indian Prime Minister Modi will be on a two-day visit to Israel and is scheduled to meet the top leadership there. EPA/PRESS INFORMATON BUREAU / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
مودي قال قبيل توجهه إلى إسرائيل إنه سيناقش خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات (الأوروبية)
Published On 25/2/2026

يصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأربعاء إلى إسرائيل في زيارة رسمية هي الثانية له منذ توليه رئاسة الحكومة عام 2014، بعدما كان قد سجّل في يوليو/تموز 2017 أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى إسرائيل.

وقال مودي في منشور على منصة إكس: "سأقوم بزيارة إلى إسرائيل اليوم وغدا. تربط بلدينا شراكة إستراتيجية متينة ومتعددة الأوجه، وقد تعززت العلاقات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة".

وأضاف أنه سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- والرئيس إسحاق هرتسوغ، وسيلقي كلمة أمام الكنيست، إلى جانب لقاء الجالية الهندية، التي وصفها بأنها "أسهمت إسهاما كبيرا في تعزيز الصداقة بين الهند وإسرائيل".

ومن المتوقع أن تركز زيارة مودي على تعزيز التعاون الدفاعي وتحديث الاتفاقات الأمنية، في ظل تنامي الشراكة العسكرية بين البلدين وتطلُّع إسرائيل لتوسيع التعاون مع الهند، أحد أبرز مستوردي التكنولوجيا الدفاعية الإسرائيلية.

واستبق نتنياهو الزيارة بالإشادة بنظيره الهندي واصفا إياه بـ"الصديق"، مشيرا إلى أن الزيارة تمثل فرصة لـ"بناء تحالفات جديدة" داخل الشرق الأوسط ومع محيطه، ومتوقعا تحديث الاتفاقات الأمنية بما يسمح بتعاون أعمق في صناعات الدفاع.

FILE PHOTO: Indian Prime Minister Narendra Modi (L) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) sign the guest book at the Indian Army Cemetery of World War I to honour fallen Indian soldiers, in the Israeli coastal city of Haifa July 6, 2017. REUTERS/Jack Guez/Pool/File Photo
مودي (يسار) ونتنياهو يوقعان في سجل الزوار في مقبرة الجيش الهندي للحرب العالمية الأولى أثناء زيارة لإسرائيل عام 2017 (رويترز)

تحوّل لافت في موقف الهند

وتأتي الزيارة في سياق تحول إستراتيجي في السياسة الهندية تجاه إسرائيل، إذ كانت نيودلهي لعقود داعمة للقضية الفلسطينية ولم تُقِم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلا عام 1992.

غير أن عهد مودي شهد تقاربا واسعا مع تل أبيب، تَصدّره تعزيز التعاون الأمني والتكنولوجي.

وبعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبّر مودي بعد ساعات عن "صدمته" مما وصفها بـ"الهجمات الإرهابية"، مؤكدا تضامن الهند مع إسرائيل.

ثم كرّر الموقف ذاته خلال اتصال مع نتنياهو في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.

كما امتنعت الهند يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول عن التصويت في الأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، بحجة أنه "لا يتضمن إدانة صريحة للهجوم على إسرائيل".

المصدر: الجزيرة

