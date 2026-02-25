بريطانيا.. حملة شعبية لدعم المرشحين المؤيدين لفلسطين بالانتخابات المحلية

دعا الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، جيرمي كوربن، لدعم حملة شعبية وطنية تهدف إلى تشجيع المواطنين البريطانيين على دعم المرشحين المحليين الذين يؤيدون القضية الفلسطينية في انتخابات المجالس المحلية لعام 2026.

وقال كوربن في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "لنجعل قضية فلسطين غير قابلة للتفاوض في هذه الانتخابات".

ووفق الموقع الإلكتروني لمبادرة "صوّت لفلسطين"، فإن الحملة تهدف إلى حث مرشحي المجالس المحلية للتوقيع على تعهد بدعم فلسطين والوقوف ضد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

ويتيح ذلك للناخبين معرفة المرشحين الذين يلتزمون بهذا التعهد وتوجيه أصواتهم إليهم بشكل خاص.

وأشار منظمو الحملة إلى أن أكثر من 1000 عضو محلي وقعوا على التعهد حتى الآن، مع توقع أن يكون للحملة تأثير ملموس على نتائج الانتخابات المقبلة، وقالوا "يُظهر هذا للمرشحين إدراك الناخبين خطورة الوضع، وأنهم لن يدعموا من يسهل أو يبرر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للفلسطينيين".

وكان كوربن قد أكد -في وقت سابق- أن من حق الشعب البريطاني، أن يعرف مدى تواطؤ بلاده في الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأوضح كوربن -في مقال بصحيفة غارديان- أن بريطانيا بحاجة إلى تحقيق مماثل لتحقيق جون تشيلكوت الذي صدر عام 2016 عن حرب بريطانيا الكارثية في العراق، ولذلك يقول "سأطرح مشروع قانون خاصا يدعو إلى إجراء تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة".