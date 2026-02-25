اليابان تطالب إيران بإطلاق سراح أحد مواطنيها على الفور

طالبت اليابان السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء بالإفراج الفوري عن أحد مواطنيها، مؤكدة اعتقاله في طهران منذ الشهر الماضي.

وقال ماساناو أوزاكي نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني -في مؤتمر صحفي- إن المواطن الياباني احتُجز في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مضيفا أن الحكومة على اتصال بالمعتقل وأفراد أسرته.

وكانت إذاعة أوروبا الحرة أفادت باعتقال السلطات الإيرانية لرئيس مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية في طهران شينوسوكي كاواشيما، في حين أحجمت المؤسسة اليابانية عن تأكيد احتجاز أي من موظفيها.

وقال متحدث باسم الهيئة: "في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نضع سلامة موظفينا دائما على رأس أولوياتنا. ليس لدينا ما نجيب عنه في هذه المرحلة".

وأوضح مسؤولون في وزارة الخارجية اليابانية أن المحتجز يُعتقد أنه يتمتع بصحة جيدة، على الرغم من أن المسؤولين اليابانيين لم يحصلوا على فرصة للقائه.

ووفق الخارجية، يوجد قرابة 200 ياباني في إيران، نحو 150 منهم في العاصمة طهران.