الولايات المتحدة تخشى أن تصل الصين لتكافؤ نووي معها قريبا

بين تصاعد الشكوك الأمريكية وتشبث بكين برفضها، يعود ملف السلاح النووي الصيني إلى صدارة التوترات الدولية، كاشفا عن فجوة متزايدة في الرؤى بين القوى الكبرى بشأن مستقبل الردع النووي وضبط التسلح.

ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن مسؤول أمريكي قوله إن الصين توسّع ترسانتها النووية بوتيرة سريعة قد تفضي إلى تحقيق "تكافؤ إستراتيجي" مع الترسانة الأمريكية في غضون 4 أو 5 سنوات، في تصعيد جديد للخلاف بين القوتين حول معاهدات ضبط التسلح.

اتهامات أمريكية

وكانت الحكومة الصينية قد رفضت اتهامات أمريكية تتعلق ببرنامج تحديث ترسانتها النووية، بما في ذلك مزاعم عن إجرائها تجربة نووية صغيرة غير معلنة عام 2020.

غير أن كريستوفر ييو -مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مكتب ضبط التسلح- جدّد هذه الاتهامات خلال مؤتمر في جنيف، مقدّماً ما قال إنها تفاصيل جديدة عن تلك التجربة.

وأشار ييو إلى أن الصين وسّعت قدراتها "من دون ضوابط"، منتقدا غياب الشفافية بشأن أهداف هذا التوسع، بحسب تقرير ريتشارد سبنسر مراسل صحيفة التايمز لشؤون الصين.

وجاء في تقرير الصحيفة أن الولايات المتحدة تتهم الصين بتحديث شامل لترسانتها النووية، بما في ذلك مزاعم بأنها أجرت تجربة نووية صغيرة غير معلنة في موقع لوب نور بإقليم شينجيانغ عام 2020، وهو ما تنفيه بكين.

عيب "نيو ستارت"

وأضاف ييو أن العيب الأكبر في "معاهدة نيو ستارت" لخفض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا التي انتهت صلاحيتها هذا الشهر، يتمثل في أنها لم تأخذ في الحسبان التوسّع غير المسبوق والمتعمّد والسريع وغير الشفاف في الترسانة النووية الصينية، على حد وصفه.

ووفق التايمز، تتفق معظم التحليلات المستقلة الحديثة على أن الصين تبني قدراتها النووية بسرعة، لكنها تشكك في إمكانية أن تعادل الولايات المتحدة أو روسيا من حيث العدد الإجمالي للرؤوس النووية في المدى القريب.

إعلان

ويُعتقد أن الصين تمتلك نحو 600 رأس نووي، وتنتج قرابة 100 رأس جديد سنويا، في حين تمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 5 آلاف رأس لكل منهما، رغم أن نحو ثلث الترسانة الأمريكية يخضع حاليا لعملية التفكيك.

في المقابل، تؤكد بكين -طبقا للصحيفة البريطانية- أن ترسانتها لا تزال محدودة نسبيا، وترفض الانضمام إلى اتفاقيات ضبط التسلح القائمة على أسس متساوية مع القوتين النوويتين الكبرييْن.

كما تدعو الصينُ الولاياتِ المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتها في نزع السلاح النووي بدلا من توسيع دائرة الاتهامات.