أخبار|ترجمات|الولايات المتحدة الأميركية

الولايات المتحدة تخشى أن تصل الصين لتكافؤ نووي معها قريبا

BUSAN, SOUTH KOREA - OCTOBER 30: U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping react after posing for photos as they prepare for a bilateral meeting at Gimhae Air Base on October 30, 2025 in Busan, South Korea. Trump is meeting Xi for the first time since taking office for his second term, following months of growing tension between both countries. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
أمريكا تتهم الصين بتوسيع قدراتها النووية من دون ضوابط (غيتي)
Published On 25/2/2026

بين تصاعد الشكوك الأمريكية وتشبث بكين برفضها، يعود ملف السلاح النووي الصيني إلى صدارة التوترات الدولية، كاشفا عن فجوة متزايدة في الرؤى بين القوى الكبرى بشأن مستقبل الردع النووي وضبط التسلح.

ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن مسؤول أمريكي قوله إن الصين توسّع ترسانتها النووية بوتيرة سريعة قد تفضي إلى تحقيق "تكافؤ إستراتيجي" مع الترسانة الأمريكية في غضون 4 أو 5 سنوات، في تصعيد جديد للخلاف بين القوتين حول معاهدات ضبط التسلح.

وحدة صواريخ صينية نووية عابرة للقارات بساحة تيانانمين في سبتمبر/أيلول 2025 (غيتي)

اتهامات أمريكية

وكانت الحكومة الصينية قد رفضت اتهامات أمريكية تتعلق ببرنامج تحديث ترسانتها النووية، بما في ذلك مزاعم عن إجرائها تجربة نووية صغيرة غير معلنة عام 2020.

غير أن كريستوفر ييو -مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مكتب ضبط التسلح- جدّد هذه الاتهامات خلال مؤتمر في جنيف، مقدّماً ما قال إنها تفاصيل جديدة عن تلك التجربة.

وأشار ييو إلى أن الصين وسّعت قدراتها "من دون ضوابط"، منتقدا غياب الشفافية بشأن أهداف هذا التوسع، بحسب تقرير ريتشارد سبنسر مراسل صحيفة التايمز لشؤون الصين.

وجاء في تقرير الصحيفة أن الولايات المتحدة تتهم الصين بتحديث شامل لترسانتها النووية، بما في ذلك مزاعم بأنها أجرت تجربة نووية صغيرة غير معلنة في موقع لوب نور بإقليم شينجيانغ عام 2020، وهو ما تنفيه بكين.

عيب "نيو ستارت"

وأضاف ييو أن العيب الأكبر في "معاهدة نيو ستارت" لخفض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا التي انتهت صلاحيتها هذا الشهر، يتمثل في أنها لم تأخذ في الحسبان التوسّع غير المسبوق والمتعمّد والسريع وغير الشفاف في الترسانة النووية الصينية، على حد وصفه.

ووفق التايمز، تتفق معظم التحليلات المستقلة الحديثة على أن الصين تبني قدراتها النووية بسرعة، لكنها تشكك في إمكانية أن تعادل الولايات المتحدة أو روسيا من حيث العدد الإجمالي للرؤوس النووية في المدى القريب.

ويُعتقد أن الصين تمتلك نحو 600 رأس نووي، وتنتج قرابة 100 رأس جديد سنويا، في حين تمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 5 آلاف رأس لكل منهما، رغم أن نحو ثلث الترسانة الأمريكية يخضع حاليا لعملية التفكيك.

في المقابل، تؤكد بكين -طبقا للصحيفة البريطانية- أن ترسانتها لا تزال محدودة نسبيا، وترفض الانضمام إلى اتفاقيات ضبط التسلح القائمة على أسس متساوية مع القوتين النوويتين الكبرييْن.

كما تدعو الصينُ الولاياتِ المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتها في نزع السلاح النووي بدلا من توسيع دائرة الاتهامات.

المصدر: تايمز

