الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة ويهدم مباني بسلفيت وجنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 18 فلسطينيا من الضفة الغربية، كما شرعت بتنفيذ عمليات هدم وتجريف بمدينتي سلفيت وجنين.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الجيش الإسرائيلي نفّذ حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 18 فلسطينيا بينهم عدد من الفتية، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها، في ظل تصعيد متواصل تشهده مختلف المحافظات.

ومن جهة أخرى، قالت مصادر محلية إن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم بلاطة، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية إضافية عبر حاجز حوارة وشارع القدس في نابلس.

وأضافت أن جيش الاحتلال أطلق طائرات مسيّرة في أجواء المخيم، تزامنا مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف وانفجارات، قيل إنها ناجمة عن تفجير مداخل منازل خلال عملية الاقتحام.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على أحد المنازل داخل المخيم، قبل أن تعتقل شابا من حي السوق، ثم تنسحب من المكان.

وكان الجيش الإسرائيلي انسحب فجرا من مدينة نابلس بعد أن اعتقل شابا فلسطينيا على الأقل من شارع الاتحاد.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال شاب يسير على عكازات، نتيجة إصابته بكسور قبل أيام.

في الأثناء، أفاد الهلال الأحمر بإصابة 4 فلسطينيين بالاختناق في هجوم مستوطنين على قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقام المستوطنون بإحراق مساكن ومركبات تعود لأهالي القرية.

ويكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتشمل القتل والاعتقال وتخريب وهدم منازل ومنشآت والتهجير والتوسع الاستيطاني.

هدم وتجريف

في حين قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال بدأت عمليات هدم وتجريف في بلدة دير بلوط بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

كما قالت مصادر محلية إن آليات إسرائيلية اقتحمت قرية عنزا جنوب مدينة جنين برفقة جرافات عسكرية وبدأت بهدم مبنى مكون من طابقين، إضافة إلى مقهى على مدخل القرية، بزعم البناء دون ترخيص.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت الشارع الرئيسي ومدخل القرية، مما أعاق حركة مرور المركبات من وإلى مدينة جنين.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية عمليات هدم متكررة لمنازل ومنشآت فلسطينية، بزعم البناء دون ترخيص.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت إسرائيل خلال يناير/كانون الثاني نحو 59 عملية هدم طالت 126 منشأة فلسطينية، بينها 77 منزلا مأهولا، إضافة إلى إصدار 40 إخطار هدم، تركزت معظمها في محافظة الخليل.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1117 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

ويعتبر المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أراضي فلسطينية محتلة، ويعد الاستيطان الإسرائيلي فيها “غير قانوني” بموجب القانون الدولي.