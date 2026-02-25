عبّر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين عن مخاوفه بشأن حجم المهمة العسكرية المحتملة ضد إيران وتعقيدها، واحتمالية وقوع خسائر بشرية أمريكية فيها، بحسب ما نقلته شبكة "سي أن أن" عن مصادر مطلعة.

وكشفت الشبكة -في تقرير لها- عن تباينات داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع إيران، في ظل تصاعد التوترات واحتمال توجيه ضربة عسكرية لطهران.

وذكرت أن الجنرال كين قدّم تقييما حذراً بشأن خيار شن حرب واسعة على إيران، محذراً من مخاطر انزلاق الولايات المتحدة إلى صراع إقليمي ممتد قد يتجاوز استهداف البرنامج النووي الإيراني، ويستنزف القدرات العسكرية الأمريكية في وقت تواجه فيه واشنطن التزامات عسكرية أخرى.

وبحسب التقرير، فإن تقديرات المؤسسة العسكرية تختلف في بعض جوانبها عن الخطاب السياسي الصادر عن الرئيس دونالد ترمب ووزير الدفاع بيت هيغسيث، اللذان أبديا استعداداً لاستخدام القوة في حال فشل المسار الدبلوماسي، مع استمرار الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

ويعكس الجدل الداخلي -وفق الشبكة- صعوبة حسم الإستراتيجية الأمريكية المقبلة تجاه إيران، بين خيار التصعيد العسكري أو المضي في مسار تفاوضي لتقييد برنامجها النووي.

الانزلاق في صراع

وذكرت وسائل إعلام أمريكية -الاثنين الماضي- نقلا عن مصادر مطلعة على مناقشات داخلية، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة حذر الرئيس دونالد ترمب ومستشاريه من المخاطر المحتملة لأي عمل عسكري ضد إيران.

ووفقا لموقع "أكسيوس" وصحيفة واشنطن بوست، فقد شملت مخاوف الجنرال كين خطر الانزلاق في صراع طويل الأمد، وأفادت واشنطن بوست بأنه أشار أيضا إلى نقص في الأسلحة الرئيسية ومحدودية دعم الحلفاء كعوامل خطر كبيرة لأي عملية وللأفراد الأمريكيين.

ويقال إن كين أثار هذه المخاوف خلال اجتماع في البيت الأبيض مع ترمب وكبار المستشارين الأسبوع الماضي، وحذر من أن أي ضربة واسعة النطاق على إيران ستطرح تحديات جسيمة، نظرا لنفاد مخزونات الأسلحة الأمريكية بسبب الدعم الذي قدمته واشنطن لإسرائيل وأوكرانيا.

كما أعرب كين -في اجتماعات البنتاغون– عن قلقه بشأن الخسائر البشرية المحتملة في صفوف القوات الأمريكية.

نفي ترمب

وأشار تقرير شبكة "سي أن أن" إلى أن ترمب نفى وجود خلاف مع كين بشأن إيران، مؤكداً ثقته بقيادة الجيش في حال صدرت أوامر بالتحرك، في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية الجمع بين الضغط العسكري والمفاوضات غير المباشرة مع طهران.

ونفى ترمب هذه التقارير في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، واصفا إياها بأنها "غير صحيحة بنسبة 100%"، واتهم "وسائل الإعلام المزيفة" بادعاء أن كين يعارض خوض حرب مع إيران.

وقال ترمب إن كين "مثلنا جميعا يود ألا يرى حربا"، لكنه سيكون واثقا من تحقيق النصر إذا صدرت الأوامر بالتحرك العسكري.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه وحده من يتخذ القرارات، مكررا تفضيله للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وكتب "إذا لم نبرم اتفاقا، فسيكون ذلك يوما سيئا للغاية لهذا البلد".

وتتفاوض الولايات المتحدة وإيران حاليا بشأن برنامج طهران النووي، ومن المتوقع إجراء جولة أخرى من المحادثات في جنيف الخميس.