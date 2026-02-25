تتضمن الجزائر للمرة الأولى.. الفاتيكان يعلن عن جولة خارجية للبابا

أعلن الفاتيكان، الأربعاء، سلسلة زيارات خارجية يعتزم البابا لاوون الرابع عشر القيام بها في الأشهر المقبلة، بينها جولة أفريقية تشمل 4 دول، منها الجزائر في أول زيارة بابوية في تاريخ هذا البلد.

ويزور البابا العاصمة الجزائرية وعنابة شرقي البلاد بين 13 و15 أبريل/نيسان، ثم ينتقل إلى الكاميرون حيث يزور ياوندي وبامندا ودوالا، قبل أن يتوجه يوم 18 من الشهر ذاته إلى أنغولا، حيث يزور العاصمة لواندا وموكسيما وسوريمو، وينهي جولته الأفريقية في غينيا الاستوائية حيث يزور مالابو ومونغومو وباتا بين 21 و23 أبريل/نيسان، وفق بيان صادر عن الفاتيكان.

كما تشمل محطات البابا الأمريكي زيارة لإمارة موناكو في 28 مارس/آذار، ثم إسبانيا بين 6 و12 يونيو/حزيران، وفق الفاتيكان.

وعقب انتهاء زيارته لتركيا ولبنان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، التي كانت جولته الخارجية الأولى منذ تسلُّمه السدة البابوية، أبدى البابا رغبته في زيارة الجزائر بهدف رؤية الأماكن التي عاش فيها القديس أوغسطينوس، أحد كبار مفكري المسيحية المنحدر من منطقة سوق أهراس شرقي الجزائر.

وأكد البابا كذلك رغبته في مواصلة بناء جسور التواصل بين العالمين المسيحي والإسلامي، إذ ستمثل زيارته فرصة للدعوة إلى السلام في ظل تحولات كبيرة على المشهد الديني في أنغولا والكاميرون اللتين تشهدان أزمات سياسية حادة واحتجاجات شعبية واسعة.

ويُتوقع أن تستقطب زيارة البابا حشودا كبيرة، وسيقوم بدوره بحثّ قادة العالم على دعم التنمية في أفريقيا، ويسلط الضوء على جهود الحوار الكاثوليكي ‌الإسلامي، إذ يقول مسؤولون في الفاتيكان وقادة الكنيسة في أفريقيا إن زيارة البابا المرتقبة تعكس الأهمية التي توليها الكنيسة للقارة.

وكان البابا لاوون قد انتُخب في مايو/أيار 2025 خلفا للبابا الراحل فرنسيس على رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يصل عدد أتباعها إلى 1.4 مليار، وتشير إحصاءات الفاتيكان إلى أن نحو 20% من كاثوليك العالم يعيشون في أفريقيا.

وكانت آخر زيارة بابوية لأفريقيا عام 2023، عندما زار البابا فرنسيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.