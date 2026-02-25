استطلاع لرويترز: معظم الأمريكيين يرون ترمب متقلبا مع تقدمه في السن

كشف استطلاع حديث للرأي أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس"، أن 6 من كل 10 أمريكيين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترمب بات "متقلب المزاج" مع تقدمه في السن.

واختتم الاستطلاع -الذي استمر 6 أيام- الاثنين، عشية إلقاء الرئيس (79 عاما) خطابه السنوي عن "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس، وذلك في أعقاب شهر شهد توجيه انتقادات علنية له من قِبل مشرعين وقضاة.

وأظهرت البيانات التفصيلية أن 61% من إجمالي المستطلعة آراؤهم يصفون ترمب بأنه "أصبح متقلبا بسبب تقدمه في العمر". وتوزعت هذه النسبة حزبيا لتشمل 89% من الديمقراطيين، و30% من الجمهوريين، إلى جانب 64% من المستقلين.

وفي أول رد رسمي، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، ديفيس إنغل، نتائج الاستطلاع بأنها تجسيد لـ"روايات زائفة ويائسة"، مشددا على أن "ذهن ترمب المتقد، وطاقته التي لا تُضاهى، وسهولة الوصول إليه بشكل تاريخي" هي ميزات تضعه في مرتبة مختلفة تماما عن سلفه الديمقراطي جو بايدن.

وعلى صعيد الشعبية الإجمالية، لم يطرأ تغير كبير على موقف الشارع من ترمب خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ أبدى نحو 40% رضاهم عن أدائه الرئاسي، بزيادة قدرها نقطتان مئويتان مقارنة ببداية الشهر الجاري. ورغم أنه استهل ولايته الثانية بنسبة تأييد بلغت 47%، فإن شعبيته استقرت قرب مستوياتها الحالية منذ أبريل/نيسان 2025، بفارق لا يتجاوز نقطة أو نقطتين.

"الشيخوخة السياسية"

ولا يقتصر الأمر على الرئيس، إذ يعتقد أغلبية الأمريكيين أن القيادة السياسية في الولايات المتحدة تعاني من التقدم في السن بشكل عام. فقد أيد 79% من المشاركين مقولة أن "المسؤولين المنتخبين في واشنطن متقدمون في السن لدرجة تعيقهم عن تمثيل معظم الأمريكيين" (يبلغ متوسط الأعمار في مجلس الشيوخ نحو 64 عاما، وفي مجلس النواب 58 عاما).

وبدا المستطلعون الديمقراطيون أكثر ميلا للمطالبة بوجوه شابة، حيث اعتبر 58% منهم أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (75 عاما) "طاعن في السن" ولا يناسب شغل منصب حكومي.

يذكر أن ترمب عاد إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في يناير/كانون الثاني 2025 وهو في الـ78 من عمره، ليصبح أكبر رئيس أمريكي سنا يوم تنصيبه. ومنذ عودته، سارع إلى إطلاق سياسات بوتيرة مكثفة، شملت فرض رسوم جمركية شاملة على واردات عشرات الدول، ونشر قوات اتحادية ملثمة في أنحاء البلاد لقمع الهجرة غير النظامية.

شبح العمر

ويُعزى فوز ترمب بانتخابات 2024 -إلى حد كبير- للانطباع السائد حينها بتراجع القدرات الذهنية لسلفه جو بايدن بسبب تقدمه في العمر. وقد أنهى بايدن ولايته وهو في الـ82، كأكبر رئيس في تاريخ البلاد، وهو رقم قياسي يتجه ترمب لتحطيمه عندما يبلغ عامه الثمانين في يونيو/حزيران المقبل.

وفي مؤشر ذي دلالة، انخفضت نسبة من يصفون ترمب بأنه "ذكي وقادر على التعامل مع التحديات" إلى 45% فقط، مقارنة بـ54% في استطلاع مشابه أجري في سبتمبر/أيلول 2023.

ورغم ذلك، يواصل الجمهوريون الدفاع عن كفاءة رئيسهم، إذ أكد 81% منهم أنه يتمتع بـ"ذكاء حاد"، وهي نسبة لم تتغير تقريبا عن استطلاع 2023. في المقابل، تراجعت ثقة الديمقراطيين في قدراته من 29% إلى 19%. أما بين المستقلين، فقد تراجعت نسبة من يرون ترمب متمتعا بذكاء حاد إلى 36%، نزولا من 53% عام 2023.