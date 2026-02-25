إياد نصار: "صحاب الأرض" توثيق للحقيقة وليس مجرد دراما تلفزيونية

قال الفنان الأردني إياد نصار إن مشاركته في مسلسل "صحاب الأرض" جاءت لأنه رآه "مشروع أكبر من مسلسل رمضاني"، معتبرا أن العمل يمثل توثيقا لما يحدث في غزة وليس مجرد دراما تلفزيونية.

وأوضح نصار أن المسلسل لم يسع إلى تحقيق "الترند أو نسب المشاهدة"، بل إلى تقديم قصة إنسانية تعكس معاناة شعب يعيش الأحداث يوميا، مؤكدا أن شخصيات العمل تختبر إنسانية الممثل لأنها لا تقدم فردا فقط بل شعبا كاملا.

وقد أثار مسلسل "صحاب الأرض" الذي يُبث خلال شهر رمضان جدلا واسعا وحقق نسبة مشاهدة عالية جدا، كما أثار حملة غضب واسعة في إسرائيل.

وخلال مشاركته في حوار ضمن برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، شدد نصار على أن الرسالة الأساسية للمسلسل تتمثل في التأكيد على أن الفلسطيني يبحث عن الحياة ويتمسك بها رغم الحرب، مؤكدا أن تقديم القضية بلغة إنسانية واقعية هو ما يسمح بوصولها إلى العالم خارج الإطار العربي.

وأضاف أن نقل الأحداث كما هي قد يكون مؤلما، لكنه ضروري كي تصل القصة إلى العالم، وأضاف "نحن لم نرشّ الملح على الجرح بل نحن أشرنا إلى الجرح" وأن استمرار هذا النوع من الأعمال مهم لأنها أعمال "للتاريخ" وليست مرتبطة بالربح والخسارة فقط.

تفاعل من غزة

وفي مداخلة ضمن الحوار نفسه، عبر صحفيون ومتابعون من قطاع غزة عن تقديرهم للعمل، معتبرين أنه يواكب ما وثقوه خلال الحرب وينقل معاناة السكان إلى الجمهور العربي والعالمي.

وقال متابعون إن بعض مشاهد المسلسل أعادت إليهم تفاصيل عاشوها خلال الحرب، ما جعل مشاهدة العمل صعبة في أحيان كثيرة رغم أهميته في نقل الصورة الحقيقية.

واعتبر آخرون أن المسلسل يكمل ما قدمه الصحفيون والمصورون داخل القطاع، إذ يعكس تفاصيل إنسانية عاشتها العائلات خلال القصف والحصار، بينما أكدوا أن الواقع يبقى أكثر قسوة من الدراما.

ورد نصار بالتأكيد أن صعوبة المشاهدة مفهومة، لكنّ دعم الجمهور في غزة يمنح العمل قيمة أكبر ويساعد على استمرار إنتاج أعمال مشابهة توثق التجربة الإنسانية للحرب.

إعلان

وحقق المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة منذ بدء عرضه، في وقت أثار الإعلان عنه حملة انتقادات في وسائل إعلام إسرائيلية، إذ قالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها إن العمل يتناول الحرب في غزة بأسلوب يتعمد إظهار إسرائيل بصورة سلبية ويتبنى وجهة نظر منحازة للفلسطينيين.

كما ركزت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية على أن المسلسل من إنتاجٍ مصري ويُعرض على التلفزيون الرسمي، معتبرة أنه يُنظر إليه في إسرائيل كخطوة سياسية محسوبة، بينما يرى متابعون أن العمل يعكس عودة الدراما المصرية إلى دورها ضمن ما يُعرف بالقوة الناعمة المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

قصة إنسانية

وتدور أحداث "صحاب الأرض" حول شخصية "كرمة" التي تؤديها تارا عبود، والتي تعيش تجربة قاسية بعد أن فرقت الحرب بينها وبين والدها الذي يجسد دوره إياد نصار، حيث يبقى محاصرا داخل القطاع رغم حصوله على تصريح للسفر.

وتبرز الدراما مأساة التواصل الإنساني في ظل انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت، من خلال محاولات الابنة الاطمئنان على والدها عبر مكالمات فيديو متقطعة تنتهي فجأة، ما يضعها بين القلق عليه ومسؤولية رعاية شقيقتيها الصغيرتين.

يُذكر أن المسلسل من إخراج بيتر ميمي وسيناريو عمار صبري، ويشارك في بطولته منة شلبي وإياد نصار وكامل الباشا وآدم بكري.