"أنت قاتل" و"كاذب".. إلهان عمر ترد بغضب على ترمب خلال خطاب حالة الاتحاد

وثّقت كاميرات البث المباشر مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والنائبة الديمقراطية إلهان عمر فجر الأربعاء، خلال خطاب حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونغرس، بعد أن اتهم ترمب الديمقراطيين بعدم إعطاء الأولوية للمواطنين الأمريكيين على المهاجرين والأجانب.

وخلال الخطاب، انتقد ترمب الولايات الديمقراطية، زاعما أن العديد منها يعاني من تفشي الاحتيال والفساد، وقال إن "أفرادا من الجالية الصومالية نهبوا أموال دافعي الضرائب" في ولاية مينيسوتا، مؤكدا أن جيه دي فانس نائب الرئيس سيقود "حربا على الاحتيال".

وردت النائبة عن ولاية مينيسوتا على حديثه مباشرة، متهمة إياه بالكذب، قائلة: "هذا كذب. أنت كاذب". وعندما واصل حديثه مطالبا بترحيل "الأجانب المجرمين" ووصفهم بأنهم "في كثير من الحالات تجار مخدرات أو قتلة"، اتهمته إلهان عمر بأنه يساهم في "قتل أمريكيين"، مضيفة: "يجب أن تخجل أنت"، وذلك بسبب سياساته المتعلقة بالهجرة.

وقد حظي فيديو المشادة الكلامية بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثار موجة من التفاعل والجدل في الأوساط الرقمية، في ظل انقسام واضح في المواقف تجاه ما جرى داخل قاعة الكونغرس.

واعتبر ناشطون أن موقف إلهان عمر يعكس اعتراضا مشروعا على ما وصفوه بخطاب تصعيدي تجاه المهاجرين والنواب الديمقراطيين.

وقالوا إن ردها جاء تعبيرا عن رفض سياسات يرون أنها تمس فئات واسعة من المجتمع، مؤكدين أن الاحتجاج العلني جزء من العمل السياسي في الأنظمة الديمقراطية.

وأضاف عدد من النشطاء في تعليقاتهم أن ردّها لم يكن موجّها لشخص الرئيس بقدر ما كان اعتراضا على مضمون الخطاب وسياسات الهجرة المطروحة، معتبرين أن إيصال الرسالة بشكل مباشر داخل القاعة يعكس حجم الاحتقان السياسي القائم.

وأشاروا إلى أن مثل هذه المواقف، وإن بدت حادة، تعبّر عن تمثيل صوت شريحة من الناخبين الذين يرون في تلك السياسات مساسا بحقوقهم أو بحقوق مجتمعاتهم.

في المقابل، رأى ناشطون أن الصدام داخل قاعة الكونغرس، وأثناء خطاب دستوري رسمي، لا يليق بطبيعة المناسبة، واعتبروا أن الخلافات السياسية يجب أن تُطرح عبر القنوات البرلمانية المعتادة، دون مقاطعة أو تصعيد علني، حفاظا على هيبة المؤسسة التشريعية.

ورأى مدونون أن تصريحات ترمب تأتي في سياق التوترات السياسية الحالية في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة والعلاقات بين الحكومة والمجتمع المهاجر.

وأكد عدد من المدونين أن هذه التصريحات تعكس رؤية سياسية محددة، وقد تكون مثيرة للجدل، مشددين في الوقت ذاته على أهمية احترام حرية التعبير، طالما لا تتضمن تحريضا أو خطاب كراهية.

كما أشار آخرون إلى أن خطاب حالة الاتحاد يُعد التزاما دستوريا يقدّم فيه الرئيس تقريره إلى الكونغرس، الذي يمثل الشعب بأكمله، في ظل انقسام انتخابي واضح بين مؤيدي الحزبين، مما يجعل مثل هذه اللحظات جزءا من مشهد سياسي محتدم ومتواصل.

ويُعد خطاب الاتحاد أحد أبرز فرص الرئيس الأمريكي لعرض رؤيته للحكم سنويا، حيث يجذب عادة جمهورا تلفزيونيا كبيرا في وقت الذروة المسائية.