4 قتلى بتحطم مروحية عسكرية وسط إيران

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء تحطم مروحية عسكرية في سوق للخضراوات بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وأفادت السلطات المحلية أن الحادث نجم عن عطل فني بالمروحية، مشيرة إلى أن القتلى هم قائد المروحية، ومساعده، وشخصان كانا في السوق وقت الحادث.

وفتحت الجهات المعنية تحقيقا لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث الذي وقع في مدينة خميني شهر، وقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة التحطم.

وفي حادث منفصل، تحطمت مقاتلة إيرانية خلال تدريب ليلي في محافظة همدان بغرب البلاد، الخميس الماضي، مما أدى إلى مقتل أحد طيارَيها، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني.

وشهدت إيران، التي تعاني من العقوبات، عدة كوارث جوية في السنوات الأخيرة، حيث اشتكى المسؤولون من صعوبات في الحصول على قطع الغيار اللازمة لإبقاء أساطيلها المتقادمة في الجو.

ويرى خبراء إن إيران لديها سجل سيّئ في مجال السلامة الجوية، وكثير من حوادث الطيران فيها يتعلق بطائرات اشتُرِيَت قبل الثورة الإسلامية عام 1979 وتفتقر إلى قطع الغيار الأصلية للصيانة.