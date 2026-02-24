اشتباكات في السويداء ووساطة أمريكية لتبادل محتجزين

شهدت مدينة السويداء جنوبي سوريا، اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة، خلال محاولة مجموعة تحرير شاب احتجزته عناصر تابعون لحكمت الهجري أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية عن مصادر محلية، قولها، إن "مجموعة مسلحة من قرية لبين في ريف السويداء الغربي، هاجمت مقرا لما يسمى قوى الحرس الوطني التابعة لحكمت الهجري وسط السويداء".

وبيّنت أن ذلك جرى خلال "محاولة لفك احتجاز أحد الشبان"، لافتة إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين وسط أنباء عن وقوع إصابات، دون تفاصيل أخرى.

بدورها، نقلت منصة سوريا عن مصادر محلية أن سائق شاحنة قتل وأصيب مرافقه إثر تعرضهما لإطلاق نار في المناطق الخاضعة لسيطرة ما يسمى "الحرس الوطني"، وذلك أثناء توجههما من دمشق إلى السويداء.

من جانب آخر، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر درزي قوله إن واشنطن تقود وساطة بين الهجري والسلطات السورية، لتبادل محتجزين منذ أحداث العنف الدامية التي شهدتها محافظة السويداء في الصيف الماضي.

وقال المصدر -الذي تحفّظ عن ذكر هويته ووصفته الوكالة بأنه مطلع على التفاوض- إن الوساطة تهدف إلى "إطلاق سراح 61 مدنيا من السويداء محتجزين في سجن عدرا منذ أحداث يوليو/تموز، مقابل إفراج الحرس الوطني عن 30 عنصرا من وزارتي الدفاع والداخلية".

وتشهد السويداء وقفا لإطلاق النار منذ يوليو/تموز الماضي، عقب اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، تحولت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر إلى جانب البدو، وهو ما خلّف مئات القتلى والجرحى.

ورغم التزام الحكومة بالاتفاق وتسهيلها عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية، فإن مجموعات تابعة للهجري خرقت اتفاق وقف إطلاق النار مرارا واستهدفت نقاطا عسكرية، بينما يتهم مدنيون الحكومة بفرض حصار على المحافظة، التي لا يزال عشرات الآلاف من سكانها نازحين، وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة السورية.

وتسعى الحكومة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، إلى فرض الأمن في البلاد، بينما تصر بعض المجموعات على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما أكدت دمشق أنها لن تسمح به، وشددت على عزمها بسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد.