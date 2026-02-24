مقتل 55 شخصا جراء أعمال عنف في المكسيك

قُتل 55 شخصا، بينهم 25 من عناصر الأمن، جراء أعمال عنف شهدتها المكسيك عقب مقتل زعيم إحدى أخطر عصابات المخدرات الملقب بـ"إل منتشو"، خلال عملية نفذتها قوات الأمن الفدرالية.

وقال وزير الأمن عمر غارسيا حرفوش إن أعمال العنف اندلعت في 16 ولاية، عقب الإعلان عن مقتل إل منتشو، مشيرا إلى أن عصابات المخدرات شنت هجمات أسفرت عن مقتل 25 عنصرا من قوات الأمن، في حين جرى "تحييد" 30 من عناصر العصابة، وفق وكالة الأناضول.

وأوضح الوزير أن السلطات أغلقت 85 طريقا في 11 ولاية كإجراء احترازي، قبل أن تعود حركة المرور على الطرق الرئيسية إلى طبيعتها بفضل انتشار القوات الأمنية.

وقد نُقل جثمان إل منتشو، الذي قُتل خلال عملية عسكرية نفذها الجيش، من هنغار تابع للنيابة العامة الفدرالية إلى معهد الطب الشرعي في العاصمة مكسيكو، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأصيب إل منتشو، زعيم عصابة "خاليسكو الجيل الجديد" في بلدة تابالبا، على بُعد نحو 130 كيلومترا جنوب مدينة غوادالاخارا، ثم توفي الأحد أثناء نقله جوا إلى مكسيكو سيتي.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة غوادالاخارا، عاصمة خاليسكو، 4 مباريات بكأس العالم في يونيو/حزيران المقبل، على ملعب أكرون الذي يتسع لـ48 ألف متفرج.

ومن المقرر أيضا أن يستضيف الملعب نفسه منافسات الملحق العالمي المؤهل للمونديال بين 26 و28 مارس/آذار المقبل بين كاليدونيا الجديدة وجامايكا والكونغو الديمقراطية.