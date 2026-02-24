مقتل عنصر أمن سوري وقادة بمليشيا في اشتباكات بريف اللاذقية

أفادت مصادر أمنية سورية بمقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي، و"تحييد" قادة في مليشيا ما تسمى "سرايا الجواد" التابعة لفلول النظام المخلوع، إثر اشتباكات مسلحة اندلعت قرب مدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية الساحلية.

وقالت وزارة الداخلية السورية في تصريحات للجزيرة إن وحدة من قوى الأمن الداخلي خاضت مواجهات مع عناصر من المليشيا، وتمكنت على إثرها من تحييد أحد القادة البارزين في "سرايا الجواد" واثنين من متزعميها الميدانيين.

وقال مراسل الجزيرة إن حملة أمنية استهدفت عدة قرى في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من عناصر المليشيا التابعة لفلول النظام المخلوع.

وتأتي هذه العملية ضمن حملات تهدف إلى ملاحقة الخلايا المسلحة المرتبطة بنظام بشار الأسد المخلوع والتي تتهمها السلطات الحالية بزعزعة الاستقرار والأمن في البلاد.

ونشأت مليشيا "سرايا الجواد" في أغسطس/آب 2025 من بقايا ضباط وعناصر النظام المخلوع في منطقة الساحل، وتتبع المجموعة لسهيل الحسن -قائد القوات الخاصة بالنظام السابق- وهي متورطة في عمليات سابقة مثل اغتيالات وتفجيرات واستهداف احتفالات وفقا لوزارة الداخلية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في سوريا.