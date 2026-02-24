مقتل شرطي بانفجار قرب محطة قطارات في موسكو

أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن رجلا فجّر عبوة ناسفة بجوار سيارة دورية تابعة للشرطة في وسط موسكو فجر الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.

ووقع الانفجار حوالي الساعة 12:05 صباحا (21:05 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين) في ساحة محطة سافيولوفسكي للسكك الحديدية، وفقا لبيان الوزارة المنشور على تليغرام.

وذكر البيان أن المهاجم اقترب من ضباط شرطة المرور الجالسين في سيارتهم الدورية، ثم فجّر عبوة ناسفة، مضيفا أن المهاجم لقي حتفه في مكان الحادث.

ونقلت ⁠الوكالات عن الشرطة ⁠قولها إن المحققين راجعوا لقطات فيديو تظهر مشتبها به ⁠يقترب من سيارة ⁠شرطة خارج ⁠محطة سافيولوفسكي ويضع جهازا فيها.

ووفقا لمراسل وكالة تاس للأنباء، فقد تضررت سيارة الشرطة المستهدفة بشدة جراء الانفجار، لكن لم تندلع فيها النيران.

ونشرت وسائل إعلام أخرى صورا تظهر سيارة شرطة بنوافذ محطمة متوقفة قرب خط سكة حديد، وقد طوقت الشرطة المنطقة.

فتح تحقيق

ولم تُدلِ السلطات بأي تفاصيل فورية حول نوع المتفجرات أو هوية المهاجم أو الدافع وراء الحادث.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، المختصة بالتحقيق في الجرائم الكبرى، أنها فتحت تحقيقا في محاولة قتل ضابط شرطة وحيازة عبوات ناسفة بشكل غير قانوني.

وتعد محطة سافيولوفسكي، الواقعة شمال موسكو، إحدى المحطات الرئيسية للسكك الحديدية في العاصمة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، قُتل شرطيان في تفجير مماثل في موسكو أثناء محاولتهما توقيف مشتبه به.