فريق ترمب يحاول احتواء أضرار تصريحات هاكابي

أوضح تقرير نشره موقع "بوليتيكو" الأمريكي أن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس دونالد ترمب أجروا اتصالات مكثفة بمسؤولين عرب لتوضيح أن تصريح السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي بشأن إمكانية سيطرة إسرائيل على معظم الشرق الأوسط لا يمثل تحولا في السياسة الأمريكية.

ووفق التقرير الحصري الذي أعدته الصحفية فيليسيا شوارتز في الموقع، فقد سعى هؤلاء المسؤولون خلال الأيام الماضية إلى تهدئة مخاوف دول عربية عدة بعد ادعاء هاكابي أن لإسرائيل الحق في السيطرة على مساحات شاسعة من المنطقة.

وشملت المباحثات، حسب تقرير بوليتيكو، اتصالات أجراها كريس لانداو نائب وزير الخارجية ومسؤولون آخرون أوضحوا فيها أن تأكيدات هاكابي في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون تعكس وجهات نظره الشخصية فقط، ولا تعبّر عن موقف الإدارة الرسمي.

غضب واسع

وقالت شوارتز إن مقابلة هاكابي أثارت غضبا واسعا في العواصم العربية والإسلامية، إذ رأت تعليقاته خروجا صارخا عن التزامات إدارة ترمب السابقة.

وكان ترمب قد وعد قادة عربا ومسلمين بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة، وهو ما جعل تصريحات السفير تتناقض مباشرة مع هذه الوعود.

ارتباك في وقت حساس

ويأتي هذا الارتباك الدبلوماسي، كما قالت شوارتز، في وقت حساس تحاول فيه واشنطن حشد دعم الدول العربية لخطط إعادة إعمار قطاع غزة وتأمينها، كما تحتاج الإدارة إلى مساندة دول تستضيف قواعد عسكرية أمريكية في حال تنفيذ تهديدات ضد إيران، مما يجعل تصريحات السفير عبئا على هذه التحالفات الضرورية.

وكان كارلسون قد سأل، خلال المقابلة، السفير هاكابي إن كان لإسرائيل الحق في الاستيلاء على منطقة تمتد من النيل إلى الفرات بناء على تفسيرات معيَّنة للكتاب المقدس، فرد هاكابي قائلا "الأمر سيكون جيدا لو سيطرت عليها كلها"، رغم استدراكه بأن إسرائيل لا تسعى لذلك بل تطلب حماية المستوطنات التي تحتلها حاليا.

خطيرة ومستفزة

ورغم وصف هاكابي لاحقا لحديثه بأنه "مبالغة"، كما يقول التقرير، فإن 12 حكومة عربية وإسلامية أصدرت بيانا مشتركا يدين هذه التصريحات، ويصفها بأنها خطيرة ومستفزة، مؤكدا أنها تتناقض مباشرة مع خطط ترمب المعلنة للمنطقة.

ويؤكد تقرير "بوليتيكو" أن دبلوماسيين خليجيين مطّلعين على المباحثات يرون أن تصريحات هاكابي تهدد بعرقلة أهداف الإدارة الأمريكية الرامية إلى دمج إسرائيل في المنطقة، مشددين على أن سيادة الدول العربية ليست محلا للاستهانة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت السفارة الأمريكية في إسرائيل أن تصريحات هاكابي "أُخرجت من سياقها"، في حين نقل تقرير "بوليتيكو" عن مسؤولين في الخارجية الأمريكية قولهم إن هاكابي يمثل صوتا متطرفا داخل الإدارة، ولا يعبّر عن النسخة الأفضل للموقف الأمريكي المؤيد لإسرائيل، مما يكشف عن انقسامات أيديولوجية حادة داخل أروقة الحكومة بشأن قضايا الاستيطان والسيادة.