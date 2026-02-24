أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حاجة بلاده إلى وقف حقيقي لإطلاق النار ينهي الحرب مع روسيا لا مجرد هدنة، محذرا من أن استمرار الصراع يستنزف بلاده ويهدد الأمن الأوروبي، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدعم كييف مع حلول الذكرى الرابعة للحرب على أوكرانيا.

وفي تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، شدد زيلينسكي على أن دعم الحلفاء الغربيين يجب ألا يقتصر على تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بل يتعين أن يشمل تمويل وترخيص إنتاج الأسلحة داخل الأراضي الأوكرانية لتعزيز القدرة الدفاعية على المدى الطويل.

وأضاف أن ما يشكل كلفة حقيقية على موسكو هو إيقاف "أسطول الظل" الروسي، ووقف عمل الشركات الروسية وقدرتها على التجارة، معتبرا أن تشديد هذه الإجراءات سيؤثر مباشرة على آلة الحرب الروسية.

كما قال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة سي إن إن، إن على الولايات المتحدة أن "تبقى إلى جانب دولة ديمقراطية تحارب شخصا واحدا"، مضيفا "هذا الشخص هو الحرب، فلاديمير بوتين هو الحرب".

وأكد أن واشنطن تملك القوة والنفوذ الكافي لوقف بوتين -إذا أرادت ذلك- لكنه أقر ردا على سؤال، بأنه لا يرى أن ترمب يمارس ضغطا كافيا على الرئيس الروسي.

وحذّر زيلينسكي من تقديم تنازلات لموسكو، قائلا "لا يمكننا منحه كل ما يريده، لأنه يريد احتلالنا، إذا فعلنا ذلك فسنخسر كل شيء، وسيجبر الناس إما على الفرار وإما على الانضمام إلى الروس".

يُذكر أن روسيا بدأت ما تسميه عملية عسكرية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، مما فجّر حربا أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والجنود من الجانبين.