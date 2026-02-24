عاصفة إبستين في بريطانيا.. اعتقال ماندلسون وأستراليا تؤيد شطب أندرو من وراثة العرش

اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، السفير السابق لدى واشنطن بيتر ماندلسون، على خلفية علاقته بالملياردير الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، فيما قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إنه يدعم خطط استبعاد أندرو شقيق ملك بريطانيا، من ترتيب ورثة العرش البريطاني.

وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان إن عناصرها "اعتقلوا رجلا يبلغ 72 عاما للاشتباه في سوء السلوك في منصب عام" في عنوان بشمال لندن، من دون أن تسمّيه، التزاما بالأسلوب المتبع في المملكة المتحدة. غير أن وسائل إعلام بريطانية أكدت أن المعني هو ماندلسون.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به نُقل إلى مركز الشرطة لاستجوابه. وعرضت وسائل إعلام محلية مشاهد لماندلسون وهو يغادر منزله في وسط لندن برفقة عناصر بلباس مدني أودعوه سيارة مدنية.

تحقيق حول تسريب معلومات

وبدأت الشرطة في وقت سابق من الشهر الجاري تحقيقا جنائيا بعد إحالة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر مراسلات بين ماندلسون وإبستين إليها، عقب نشر وزارة العدل الأمريكية ملفات ضخمة من وثائق إبستين أواخر يناير/كانون الثاني.

وتشير الملفات إلى أن ماندلسون ربما نقل إلى إبستين عام 2009 معلومات حكومية حساسة، يُحتمل أن تؤثر على الأسواق المالية، حين كان عضوا في الحكومة بين عامي 2008 و2010. ولا يواجه ماندلسون اتهامات بارتكاب جرائم جنسية.

وكان ماندلسون أُقيل من منصبه الدبلوماسي في سبتمبر/أيلول الماضي بعد تزايد الجدل بشأن استمرار صداقته مع إبستين حتى بعد إدانته عام 2008 بجرائم جنسية.

وأفادت الشرطة بأنها فتشت منزلين لماندلسون، أحدهما في لندن والآخر في غرب إنجلترا، في إطار التحقيق.

تداعيات سياسية

ويأتي توقيف ماندلسون بعد أيام من توقيف الأمير السابق أندرو ماونتباتن – وندسور في قضية أخرى على خلفية علاقته بإبستين أيضا، للاشتباه في تقصيره بأداء مهامه الرسمية خلال فترة عمله مبعوثا تجاريا. وأُفرج عن أندرو بعد ساعات على ذمة التحقيق، بينما تتواصل الاستجوابات.

وأثارت التطورات الأخيرة ضغوطا سياسية على حكومة ستارمر، الذي كان عيّن ماندلسون سفيرا في واشنطن أواخر 2024 قبل أن يقيله لاحقا.

وقدمت الحكومة اعتذارا لضحايا إبستين، وتعهدت بنشر الوثائق المرتبطة بتعيين ماندلسون وإقالته، على أن تصدر الدفعة الأولى مطلع مارس/آذار المقبل.

وراثة العرش

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي دعمه أي خطوة تستبعد أندرو من ترتيب ولاية العرش البريطاني، مؤكدا في رسالة إلى ستارمر أن حكومته ستؤيد أي مقترح بهذا الشأن، في ظل استمرار التحقيقات المرتبطة بقضية إبستين.

وقال ألبانيزي في رسالته إلى ستارمر: "في ضوء الأحداث الأخيرة المتعلقة بأندرو ماونتباتن – وندسور، أكتب إليك لأؤكد أن حكومتي ستوافق على أي اقتراح لاستبعاده من قائمة وراثة العرش".

وأضاف في الرسالة: "أتفق مع جلالة الملك على ضرورة تطبيق القانون بشكل كامل وإجراء تحقيق شامل ونزيه وعادل. هذه اتهامات خطيرة، ويأخذها الأستراليون على محمل الجد".

وكان مسؤول بريطاني قال، الأسبوع الماضي، إن الحكومة تدرس سن تشريع يضمن ألا يتمكن أندرو، الذي يشغل حاليا المركز الثامن في ترتيب الخلافة الملكية، من تولي العرش أبدا.