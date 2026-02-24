إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة

أصيب أربعة فلسطينيين، مساء الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي في حادثين منفصلين بالضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع اليوم السادس من شهر رمضان المبارك.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر تسجيل إصابتين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الأمعري بمدينة البيرة وسط الضفة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الإصابات أو ظروفها.

وفي حادث منفصل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت شابين أصيبا بالرصاص الحي في بلدة الرام شمال شرقي القدس، مشيرة إلى أنهما نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وذكر تلفزيون فلسطين أن الإصابة وقعت بالقرب من الجدار الفاصل في البلدة.

ولم توضح الجهات الطبية أو ملابسات إصابة الشابين في الرام، غير أن حوادث إطلاق النار على فلسطينيين قرب الجدار الفاصل تتكرر أثناء محاولات بعض العمال دخول الأراضي المحتلة بحثاً عن فرص عمل.

كما وثقت مشاهد على منصات فلسطينية مشاهد من انتشار قوة راجلة من جيش الاحتلال في شارع عمان خلال الاقتحام الواسع للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

كما أظهرت مشاهد أخرى اقتحام مستوطنين خلال في وقت الإفطار الرمضاني منزل لعائلة فلسطينية في سهل ترمسعيا، شمال رام الله بالضفة الغربية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد الاحتلال إجراءاته خلال شهر رمضان في ظل اعتدءاته التي تصاعدت منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد كثّف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتي شملت عمليات قتل واعتقال واقتحام وتخريب وهدم منازل ومنشآت وتوسيعاً للاستيطان.

وخلال هذه الفترة استشهد ما لا يقل عن 1117 فلسطينياً في الضفة، وأصيب نحو 11,500 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف شخص.