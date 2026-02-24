عاجلعاجل,
عاجل | بوتين: البعض لم ينجح بتوجيه هزيمة إستراتيجية لروسيا ويبحث عن أي وسيلة للقيام بذلك وسيندم على أفعاله
Published On 24/2/2026|
آخر تحديث: 16:47 (توقيت مكة)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:
- الأوضاع أصبحت صعبة على الساحة الدولية ويجب أن نحيد كل من يهدد المصالح القومية الروسية
- كثير من الصراعات تزداد حدة في مختلف الأقاليم والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تحتاج للتركيز
- البعض لم ينجح بتوجيه هزيمة إستراتيجية لروسيا ويبحث عن أي وسيلة للقيام بذلك وسيندم على أفعاله
- هناك تهديدات إرهابية وهجمات على البنية التحتية ومحاولات لاغتيال موظفين حكوميين وعلينا السعي لمنع ذلك
- يجب أن نزيد من أعمال جهاز مكافحة الإرهاب ونحسن نظام إدارة الأمن الداخلي في عدد من الأقاليم الحدودية
- هناك مهام تقع على عاتق الاستخبارات منها حماية المنشآت الصناعية والكشف عن أي عملاء هناك
المصدر: الجزيرة