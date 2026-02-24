هل تسببت "مؤثرة شهيرة" في إنهاء أسطورة "إل مينشو" بالمكسيك؟

سادت منصات التواصل الاجتماعي تكهنات وادعاءات تشير إلى أن صديقة مقربة من "إل مينشو"، زعيم أكبر عصابة مخدرات في المكسيك، ساعدت السلطات في تحديد موقعه وتصفيته.

ويأتي هذا الجدل بالنظر إلى تاريخ الرجل الذي عُرف بتمكنه من الإفلات من الملاحقة لسنوات، بفضل قدرته العالية على التنقل والتخفي، وامتلاكه شبكة واسعة من العيون والمخبرين، ما جعل الوصول إليه مهمة شبه مستحيلة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 فيديو أثار الذعر.. حقيقة إجلاء قوات أمريكية عبر مطار بيروت

فيديو أثار الذعر.. حقيقة إجلاء قوات أمريكية عبر مطار بيروت list 2 of 2 إعلام إسرائيلي يستهدف طهران بفيديوهات مضللة end of list

إلا أن العملية الأخيرة نجحت بفعل دعم استخباري أمريكي دقيق، مكّن القوات المكسيكية من تحديد المكان والتوقيت المناسبين لتنفيذ الضربة الخاطفة، فما قصة صديقته وتورطها في مقتله؟

كواليس الاختراق الاستخباري

جاء استحضار الدور المزعوم للصديقة بعد تداول تصريحات على لسان السلطات المكسيكية التي أفادت فيها بأن الاستخبارات العسكرية تتبعت شبكة علاقات الزعيم، وتمكنت من تحديد شخص موثوق به على صلة مباشرة بصديقته، وجرى تعقب تحركاتها حتى زارت مخبأه في أطراف بلدة "تابالبا" بولاية "خاليسكو"، دون الإشارة إلى أنها هي من سلمت موقعه للسلطات.

وأوضح وزير الدفاع المكسيكي أن الصديقة غادرت المكان في اليوم التالي، في حين بقي "إل مينشو" برفقة حراسه، لتتحرك بعدها القوات الخاصة وقوات التدخل السريع التابعة للحرس الوطني، حيث حاصرت الموقع وداهمته بدعم جوي محدود من المروحيات في عملية وُصفت بالحاسمة.

وربطت منشورات على منصة "إكس" بين مشهورة على منصات التواصل الاجتماعي تُدعى "ماريا جوليسا" واتهامها بتسريب الموقع للسلطات، ومع ذلك، لم يكشف المسؤولون رسميا عن اسم "الصديقة" المشار إليها في العملية، كما لم يحددوا هوية الرجل الذي زُعِم أنه ساعد في إرشاد السلطات للمجمع السكني.

من جانبها، نفت "ماريا جوليسا" هذه الادعاءات علنا عبر بيان في "إنستغرام" قالت فيه "خلال الأيام القليلة الماضية، لاحظت تداول معلومات تربطني بما يحدث حاليا في المكسيك، وأريد توضيح أنني لا أملك أي علاقة بهذا الوضع".

إعلان

وأضافت أن المعلومات المتداولة كاذبة وبلا أساس، محذرة من أن المعلومات المضللة قد تسبب أضرارا بالغة، وطالبت الجمهور بعدم مشاركة أي محتوى دون تحقق.

وحتى اللحظة، لا يوجد أي تأكيد رسمي يربط ماريا جوليسا بالعملية العسكرية، أو يشير إلى أنها لعبت أي دور في مساعدة السلطات على تحديد موقع "نيميسيو روبين أوسيغويرا".

حصيلة المواجهات

وأسفرت المواجهات المباشرة عن مقتل 8 من عناصر العصابة، و3 من أفراد الجيش المكسيكي. وأكدت السلطات أن الموقع لا يُعامل فقط كمسرح جريمة، بل كموقع عملية عسكرية أنهت سنوات من المطاردة لزعيم عصابة أربك الدولة وأجهزتها الأمنية.

وخلال أحداث ما بعد مقتل إل منتشو، قُتل أكثر من 82 شخصا، من بينهم 25 من عناصر الحرس الوطني، و27 من عناصر أجهزة إنفاذ القانون، إضافة إلى أكثر من 30 شخصا يُشتبه بانتمائهم للعصابة.

كما أعلنت السلطات اعتقال 70 شخصا يُعتقد أن لهم صلات بالعصابة أو بأعمال العنف التي شهدتها ولايات مكسيكية عدة مؤخرا.

وفي إطار احتواء موجة العنف، عززت الحكومة المكسيكية انتشارها العسكري في المدن المتضررة، حيث أُرسل 2500 جندي إضافي إلى غربي البلاد، ليصل إجمالي القوات المنتشرة منذ مقتل زعيم العصابة إلى نحو 9500 جندي.

وتبقى مسألة توقيت العملية محل تساؤل، إذ تأتي بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتدخل عبر الحدود إذا لم تتحرك السلطات المكسيكية بحزم ضد عصابات تهريب المخدرات.

ورأت صحف أمريكية أن المكسيك سعت من خلال هذه العملية إلى إظهار تحرك صارم ورسالة واضحة بشأن مواجهتها لعصابات المخدرات، في ظل ضغوط سياسية وأمنية متصاعدة.