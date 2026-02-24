أخبار|المملكة المتحدة

شرطة لندن تفرج عن بيتر ماندلسون بعد توقيفه بقضية إبستين

This undated photo in an unidentified location provided by the US Justice Department on December 19, 2025 shows former UK Ambassador in the US Peter Mandelson (L) and Jeffrey Epstein (R), a wealthy US financier who died in jail in 2019 while awaiting trial for sex trafficking underage girls.
صورة نشرتها وزارة العدل الأمريكية تظهر الوزير البريطاني السابق بيتر ماندلسون (يسار) مع جيفري إبستين (يمين) (الفرنسية)
Published On 24/2/2026

حفظ

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، صباح الثلاثاء، إخلاء سبيل الوزير والسفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون بكفالة، وذلك بعد يوم من توقيفه على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات "إساءة استغلال المنصب العام"، وصلته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين.

وقالت الشرطة في بيان رسمي إنها أطلقت سراح رجل يبلغ من العمر 72 عاما -في إشارة إلى ماندلسون- في انتظار استكمال التحقيقات، مشيرة إلى أن عملية التوقيف جرت الاثنين في منطقة "كامدن" بلندن، وتزامنت مع تنفيذ مذكرات تفتيش في عقارين تابعين له في العاصمة ومقاطعة "ويلتشير".

Former UK ambassador to the United States, Peter Mandelson gets into a car outside his residence in central London on February 14, 2026.
صورة السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون وهو يستقل سيارة أمام مقر إقامته في لندن (الفرنسية)

اتهامات بتسريب معلومات

وتتركز التحقيقات مع ماندلسون حول وثائق كشفتها وزارة العدل الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي، تشير إلى قيامه بتسريب معلومات حكومية حساسة تتعلق بالبورصة والأسواق إلى جيفري إبستين خلال فترة توليه مناصب وزارية في حكومة غوردن براون بين عامي 2008 و2010.

ورغم أن ماندلسون لا يواجه اتهامات تتعلق بجرائم جنسية، فإن الكشف عن مراسلات يصف فيها إبستين بـ"أفضل أصدقائي" واستمراره في العلاقة معه بعد إدانة الأخير بجرائم جنسية عام 2008، أثارا عاصفة سياسية في بريطانيا أدت إلى استقالته من مجلس اللوردات ومن حزب العمال الأسبوع الماضي.

ضغوط على حكومة ستارمر

تأتي هذه التطورات لتزيد من الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي واجه انتقادات حادة بسبب تعيينه ماندلسون سفيرا في واشنطن أواخر عام 2024، وكان ستارمر قد اضطر إلى إقالة ماندلسون من منصبه الدبلوماسي في سبتمبر/أيلول 2025 بعد ظهور تفاصيل علاقاته المشبوهة، وقدم اعتذارا رسميا لضحايا إبستين، وسط استقالات في صفوف كبار مساعديه.

وتعهدت الحكومة البريطانية بنشر كافة الوثائق المتعلقة بآلية تعيين ماندلسون وإقالته في مطلع مارس/آذار المقبل، في محاولة لاحتواء الأزمة التي أصبحت تهدد استقرار "الحكومة العمالية" وتثير تساؤلات حول معايير التعيين في المناصب الحساسة.

WINDSOR, ENGLAND - FEBRUARY 20: Police officers approach the gates of the Royal Lodge, Andrew Mountbatten-Windsor's former residence in Windsor Great Park, February 20, 2026 in Windsor, England. The former Prince Andrew was arrested yesterday at his new residence on the Sandringham estate on suspicion of misconduct in public office. In a statement, Thames Valley police said they were also "carrying out searches at addresses in Berkshire and Norfolk" as part of the investigation. The Berkshire property is believed to be the Royal Lodge. (Photo by Leon Neal/Getty Images)
عناصر من الشرطة البريطانية أمام بوابات المقر السابق لإقامة أندرو ماونتباتن-ويندسور (الأمير آندرو) (غيتي)

زلزال "ملفات إبستين" في لندن

ولا يعد ماندلسون الشخصية الوحيدة الوازنة التي تناولها التحقيق مؤخرا، إذ جاء توقيفه بعد أربعة أيام فقط من احتجاز الأمير السابق أندرو لعدة ساعات للتحقيق معه في اتهامات مماثلة تتعلق بتسريب معلومات سرية لإبستين إبان عمله مبعوثا خاصا للتجارة الدولية.

إعلان

وفتحت قضية إبستين، الذي يعتقد أنه انتحر في سجنه بنيويورك عام 2019، الباب أمام ملاحقات قانونية دولية شملت أسماء بارزة في مجالات السياسة والمال، وسط اتهامات بإدارة شبكة واسعة للاستغلال الجنسي للقاصرات وتجنيد نفوذ شخصيات عالمية لتسهيل أنشطته المشبوهة.

المصدر: وكالات

إعلان