شتاء غزة.. الأمطار تُغرق خيام النازحين والاحتلال يواصل القصف

قالت قوات الدفاع المدني بقطاع غزة إن طواقمها أنقذت عائلات نازحة بعد غرق خيامها نتيجة شدة الأمطار بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.

ومن مخيم النصيرات، قال مراسل الجزيرة إن سكان المخيم لا يزالون يعانون من مياه الأمطار الغزيرة وتداعياتها، ولم يتناولوا وجبة السحور هذه الليلة بشكل طبيعي، لأنهم كانوا مشغولين بإزاحة المياه عن خيامهم، مشيرا إلى أن طلبات الإغاثة من الدفاع المدني أكبر من قدرة القوات على الاستجابة للمتضررين.

من جهة أخرى، لا يزال التصعيد الإسرائيلي المتمثل في القصف والنسف مستمرا، إذ أعلن مصدر في "المستشفى المعمداني" إصابة شخصين بنيران الاحتلال خارج مناطق انتشارها في حي الشجاعية بمدينة غزة، وكانت قوات الاحتلال قد شنت غارات على مناطق سيطرتها، شرقي مدينة خان يونس، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية غربي مدينة رفح في جنوب القطاع، وشرقي مخيم البريج، وسط القطاع.

الوضع في غزة كارثي

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الوضع في غزة لا يزال كارثيا، وإن المساعدات الإنسانية التي يسمح بدخولها إلى القطاع غير كافية، مقارنة بحجم الاحتياجات.

وحذر تورك من وجود مخاوف بشأن احتمال وقوع تطهير عرقي في كل من غزة والضفة الغربية، موضحا أن الفلسطينيين يقتلون بنيران قوات الاحتلال، ويعانون الجوع والمرض، وأنه يوجد مخاوف من قيام إسرائيل بعمليات تطهير عرقي في كل من غزة والضفة الغربية.

وأكد أن أي حل مستدام يجب أن يستند إلى قيام دولتين، تعيشان جنبا إلى جنب بكرامة وحقوق متساوية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

سموتريتش: سوف نحتل غزة

من جهته قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن حكومته لم تتنازل عن هدف تدمير حماس، مشيرا إلى أنها تمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الفرصة للقضاء عليها بطريقته.

وأضاف سموتريتش أنه إذا لم ينجح ترمب في القضاء على حماس، فإن الجيش الإسرائيلي سيحصل على ما وصفها بالشرعية الدولية والدعم الأمريكي لتنفيذ المهمة.

إعلان

وهدد بأن إسرائيل ستوجه قريبا إنذارا إلى حماس لتسليم سلاحها ومقارها وأنفاقها، مؤكدا أنه إذا لم تستجب، فإن تل أبيب ستعيد احتلال مناطق جديدة في غزة، وإن ذلك سيتم بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، موضحا أن إسرائيل ستحتل في نهاية المطاف قطاعَ غزة، وستقيم فيه مستوطنات يهودية.