سوريا تؤكد استمرار إمدادات الغاز المنزلي لمواجهة الأزمة

أعلن أحمد قبه جي نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للنفط، أن توريدات الغاز المنزلي مستمرة مع وصول ناقلة جديدة إلى بانياس تحمل 1927 طنا متريا، ليصل إجمالي الكميات منذ بداية فبراير/شباط الجاري إلى نحو 14.6 ألف طن، مع ناقلة أخرى في الطريق محملة بنحو 9 آلاف طن.

وأرجع قبه جي في تصريح صحفي له أزمة الغاز إلى الظروف الجوية وتأثر البنية التحتية للمصبات التي يعود عمرها إلى نحو 75 عاما، إضافة إلى تحديات لوجستية في التخزين بسبب صغر الخزانات وتضرر بعضها، مشيرا إلى خطط الشركة لتجهيز خزانات جديدة لرفع القدرة التخزينية وتفادي أزمات التوريد مستقبلا.

كما أكد مدير الإعلام في وزارة الطاقة السورية، عبد الحميد سلات في وقت سابق، أن توريدات مادة الغاز المنزلي مستمرة بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن سوريا تتلقى نحو 350 طنا يوميا عبر الأردن، بالتوازي مع استمرار عمل معامل التعبئة بكامل طاقتها الإنتاجية دون أي توقف.

وأوضح سلات، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن تفريغ ناقلة غاز قد اكتمل السبت، قبل أن تصل ناقلة أخرى بهدف استكمال الإمدادات وتعزيز المخزون.

زيادة الطلب

وأوضح سلات أن الازدحام في بعض المناطق يعود لزيادة الطلب مع بداية رمضان، وتوقع عودة الاستقرار بين يومي الاثنين والثلاثاء.

ودعا المواطنين لعدم التخزين والحذر من السوق السوداء، مشيرا إلى تكثيف الدوريات الرقابية. وتزامن ذلك مع ازدحام على مراكز التوزيع بسبب تأخر تفريغ باخرة الغاز جراء سوء الأحوال الجوية، وفق تصريحات لوزارة الطاقة.

وكان مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول، صفوان شيخ أحمد، أكد استمرار الإمدادات حتى تحقيق الاكتفاء في السوق.

مشيرا إلى أن الشركة وضعت خططا لتفادي تكرار الأزمات، تشمل التعاقد على تأهيل المصب النفطي لضمان تفريغ النواقل في مختلف الظروف الجوية، وإنشاء خزانات إضافية لتعزيز المخزون الإستراتيجي، وإعادة تأهيل حقول الغاز السورية، وعلى رأسها حقل كونيكو.