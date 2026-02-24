روبيو يعتزم لقاء قادة الكاريبي وسط ضغوط على كوبا وفنزويلا

يعقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء محادثات مع قادة منطقة البحر الكاريبي حول الأمن بالمنطقة والجهود المبذولة لمكافحة الهجرة وتهريب المخدرات في سانت كيتس ونيفي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت في بيان الاثنين إن روبيو سيجدد خلال زيارته التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الدول الأعضاء في مجموعة الكاريبي لتعزيز الاستقرار والازدهار، وفق تعبيره.

وأوضح بيجوت أن المناقشات ستشمل أيضا قضايا النمو الاقتصادي والصحة وأمن الطاقة.

ويعد روبيو صوتا رئيسيا في حملات الضغط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على قادة اليسار في فنزويلا وكوبا، اللتين لا تنتميان إلى مجموعة الكاريبي.

ويضغط مسؤولو ترمب على الإدارة المؤقتة في كاراكاس للسماح للشركات الأمريكية بالوصول إلى النفط منذ أن شن الجيش الأمريكي هجوما على فنزويلا، أسفر عن اعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس ومقتل عشرات الأشخاص، بمن فيهم 32 من الحراس الشخصيين الكوبيين.

وقد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي كوبا بـ"الدولة الفاشلة"، لكنه دعا هافانا إلى إبرام اتفاق مع بلاده مستبعدا فكرة القيام بعملية لتغيير النظام.

وتواجه كوبا نقصا حادا في الوقود وانقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، في ظل تشديد ترمب الحصار المفروض على الجزيرة منذ عقود والضغط على بعض الدول الأخرى التي تمد هافانا بالنفط للتوقف عن ذلك.