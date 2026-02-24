تصعيد متعمد برمضان.. دهم واعتقالات وتجريف أراض بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية، طالت عشرات الشبان من مناطق متفرقة.

وفي بلدة اللبن الشرقية جنوبي نابلس، اقتحم جنود الاحتلال منازل الفلسطينيين واعتقلوا عددا من الشبان، كما قاموا بتخريب الممتلكات والسطو على طعام السحور في أحد المنازل.

وأفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة يعبد جنوب غرب جنين في الضفة الغربية.

وأكد شهود عيان أن الاقتحامات طالت بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، حيث انتشر عشرات الجنود في أحيائها وواصلوا عمليات التفتيش.

وأضاف مراسل الجزيرة بأن المداهمات شملت قرية صيدا شمال طولكرم وبلدة رأس عطية جنوبي قلقيلية وسلواد وترمسعيا شمال شرقي رام الله ومخيم عقبة جبر في أريحا.

وفي نابلس، نفذ مئات المستوطنين اقتحاما لقبر يوسف في المنطقة الشرقية من المدينة تحت حماية جيش الاحتلال الذي فرض طوقا أمنيا على المنطقة.

اقتحامات واعتداءات

وأشار مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال جرفت مساحات كبيرة من أراضي الفلسطينيين، واقتلعت أشجار زيتون في منطقة جمرورة قرب حاجز ترقوميا غرب الخليل بالضفة الغربية، إلى جانب أعمال تدمير امتدت إلى عمق نحو 70 مترا، وإلى أشجار يبلغ عمرها نحو 40 عاما، ما ألحق خسائر كبيرة بممتلكات الفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس المجلس البلدي في اللبن الشرقية، يعقوب عويس، قوله إن الجيش اقتحم البلدة عند الساعة 12:00 ليلا، وشرع بعمليات دهم لا تزال مستمرة.

وأكد أن قوات الاحتلال اقتحمت المنازل وفتشتها بالكامل، ودققوا في هويات المواطنين، مع تسجيل حالات تكسير وتخريب لممتلكات داخل بعض المنازل، واعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين لم يُحدد عددهم بعد.

ولفت إلى أن البلدة التي يسكنها نحو 4200 فلسطيني تتعرض منذ بدء حرب الإبادة بغزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى إغلاقات وتشديد من قبل الجيش الإسرائيلي، فيما يقتحم مستوطنون مداخلها وينفذون أعمال عربدة.

تصعيد متعمد

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما في مناسبات سابقة، استهداف المدنيين الفلسطينيين خلال شهر رمضان، متعمدا اقتحام المنازل في ساعات السحور، في تصرف يضاعف من معاناة العائلات.

ويقول الفلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي كثّف من عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية منذ مطلع شهر رمضان.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 100 فلسطيني منذ بداية رمضان في الضفة.

وبلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300، بينهم 66 سيدة و350 طفلا، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشهد الضفة الغربية تصعيدا أسفر عن استشهاد أكثر من 1116 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، واعتقال نحو 22 ألفا، بحسب بيانات فلسطينية.