حقيقة أم خيال؟.. رصاصة تستقر في وجه جندي مكسيكي وتفجر المنصات

في مشهد يحبس الأنفاس لخص قسوة المواجهات المسلحة في المكسيك، تصدر منصات التواصل الاجتماعي مقطعُ فيديو "صادم"، يوثق نجاة جندي مكسيكي من موت محقق بأعجوبة، بعد أن استقرت رصاصة حية في وجهه خلال مواجهات مع عصابة إل منتشو بعد مقتل زعيمها.

ويظهر في المقطع، الذي صوره الجندي بنفسه ويبدو تحت تأثير صدمة "الأدرينالين"، الرأس الحربي للرصاصة وهو مستقر بشكل ظاهر أسفل شفته السفلية مباشرة.

وبحسب القراءة الأولية للمشهد، يبدو أن بنية الفك أو الأسنان أدت دورا حاسما في إيقاف اندفاع المقذوف ومنعه من اختراق الأنسجة الحيوية، فيما وصفه متابعون بـ "رصاصة المعجزة".

وبنبرة يملؤها الذهول والتوتر، علّق الجندي وهو يستعرض يده الملطخة بالدماء "لقد استقرت الرصاصة هنا.. كادت تقضي عليّ"، بينما كانت أصوات الاشتباكات والتحركات العسكرية تفرض خلفية ضاجة للحدث، مما يعكس الأجواء المشحونة التي تعيشها القوات الميدانية.

وكانت الحكومة المكسيكية قد أعلنت يوم الأحد مقتل "إل مينتشو" زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات في البلاد بعملية عسكرية، وسارعت الإدارة الأمريكية إلى الإشادة بمقتل الرجل الذي سبق أن رصدت 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، لكنها أبدت قلقها للعنف الذي أعقب مقتله.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني المكسيكية بتبادل إطلاق النار بين عناصر "كارتل خاليسكو للجيل الجديد" والقوات الحكومية، مما أسفر عن مقتل 4 من العصابة في موقع الحادث.

ووفقا لوزارة الدفاع المكسيكية، أُصيب إل مينتشو وشخصان آخران بجروح خطيرة، وتوفوا أثناء نقلهم جوًّا إلى مكسيكو سيتي. كما أُصيب 3 عسكريين مكسيكيين بالعملية، ونُقلوا إلى مستشفى في مكسيكو سيتي لتلقي العلاج.