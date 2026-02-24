استئناف الرحلات بعد السيطرة على حريق بمطار لاغوس

أكدت قيادة شرطة المطار في مدينة لاغوس العاصمة التجارية لنيجيريا، اليوم، السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع في المبنى القديم بمطار مورتالا محمد الدولي، مشيرة إلى أن العمليات الجوية عادت إلى طبيعتها بعد توقف مؤقت.

ووقع الحريق أمس الاثنين، وتسبب في تعطيل الرحلات الجوية وإرباك حركة المسافرين، إضافة إلى تحويل بعض الرحلات الدولية بعد أن تأثرت أنشطة برج المراقبة. وشوهدت أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من أجزاء المبنى، في حين عملت فرق الإطفاء ساعات طويلة على احتواء النيران.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسم قيادة شرطة المطار، الضابط محمد أديولا، أوضح أن الحريق بدأ في جزء من المبنى القديم، قبل السيطرة عليه عبر "جهود منسقة بين جميع الجهات المستجيبة". وأضاف أن 12 عاملا كانوا عالقين في مناطق قريبة من برج المراقبة جرى إنقاذهم، وتلقوا رعاية طبية عاجلة، دون تسجيل أي إصابات خطِرة أو وفيات.

استئناف العمليات

وأكد أديولا أن الرحلات الجوية التي تعطلت مؤقتا قد استؤنفت بالكامل، موضحا أن جميع الأنشطة نُقلت إلى المبنى الجديد، في حين سيظل المبنى المتأثر بالحريق مغلقا أمام العمليات والدخول لحين استكمال التقييم الفني.

وأشادت القيادة الأمنية بـ"المهنية والشجاعة وسرعة التعاون" بين فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لهيئة المطارات الفدرالية، وخدمات الإطفاء والإنقاذ بولاية لاغوس، والفرق الطبية، مؤكدة أن التنسيق السريع أسهم في حماية الأرواح واحتواء الحادث دون خسائر بشرية.