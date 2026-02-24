ترامب يتأهب لخطاب حالة الاتحاد مثقلا بملفات شائكة

يتأهب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإلقاء خطاب حالة الاتحاد الثاني له بعد مرور 13 شهرا على ولايته الثانية، في ظل رياح تضرب إدارته على جبهات متعددة، تزامنا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التي يراها المراقبون استفتاءً حقيقيا على بقاء الجمهوريين في السلطة.

عثرات اقتصادية وقضائية

ويدخل ترمب قاعة الكونغرس مثقلا بمشكلات قانونية واقتصادية متلاحقة، إذ مرت إدارته بأيام عصيبة بعد أن أبطلت المحكمة العليا قراره بفرض رسوم جمركية عالمية، ومن المتوقع أن يخصص الرئيس حيزا من خطابه لمهاجمة هذا القرار، معتبرا أن المحكمة "أخطأت"، مع التلويح باستخدام قوانين بديلة لإعادة فرض تلك الرسوم.

وعلى الصعيد المعيشي، تظهر البيانات الرسمية تباطؤًا في نمو الاقتصاد وتصاعدا في وتيرة التضخم، مما زاد من معاناة الأمريكيين مع ارتفاع تكاليف المعيشة، كما لا تزال أصداء فضيحة ملفات جيفري إبستين، وسياسات الهجرة الصارمة، تشكل ضغطا أخلاقيا وسياسيا يحاول ترمب تجاوزه عبر هذه المنصة.

طبول الحرب وسراب السلام

دوليًّا، يبرز الملف الإيراني ضمن أكبر التحديات، إذ تشير التحركات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط إلى الاقتراب شيئا فشيئا من صراع مسلح بشأن برنامج طهران النووي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في البيت الأبيض أن ترمب قد يستخدم خطاب حالة الاتحاد منصةً لطرح خيار التدخل العسكري كقضية عامة لأول مرة، وسط أنباء عن خطط قد تصل إلى حد السعي لتغيير النظام في إيران.

وبينما سعى ترمب للحصول على جائزة نوبل للسلام، يحل موعد خطابه تزامنا مع الذكرى الرابعة لحرب روسيا على أوكرانيا، وهو ما يجدد الانتقادات لوعوده الانتخابية السابقة بإنهاء تلك الحرب "في غضون 24 ساعة"، وهي الأزمة التي لا تزال تراوح مكانها دون حل جذري.

ولم تخلُ كواليس التحضير للخطاب من الرسائل المبطنة، حيث اعتذر فريق هوكي الجليد الأمريكي للسيدات -المتوج بالذهب في أولمبياد "ميلانو/كورتينا"- عن حضور الخطاب.

ورغم تبرير اتحاد الهوكي الاعتذار بوجود "التزامات أكاديمية ومهنية"، فإن هذه الخطوة فُسرت في الأوساط الإعلامية بأنها نموذج على استمرار حالة الانقسام حول شخص الرئيس.

ويظل خطاب الليلة بمثابة "محاولة أخيرة" لترمب لإعادة رسم صورته بوصفه زعيما قادرا على ضبط الإيقاع الداخلي، ومواجهة الخصوم في الخارج، في وقت يبدو فيه المشهد الأمريكي مفتوحا على كافة الاحتمالات.