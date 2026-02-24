باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار عبر الحدود

تبادلت قوات باكستانية وأفغانية إطلاق النار على الحدود، اليوم الثلاثاء، واتهم كل طرف الآخر ببدء الاشتباك، وذلك بعدما شنت باكستان غارات جوية على أفغانستان قبل أيام، ما أدى إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين.

وهذا هو أحدث تصعيد على الحدود البالغ طولها 2600 كيلومتر، إذ يتفاقم التوتر منذ الغارات التي شنتها باكستان يومي السبت والأحد الماضيين، ما هدد وقف إطلاق نار هش أُبرم بعد اشتباكات دامية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مشرف زيدي، المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني، لوكالة رويترز إن القوات الأفغانية بدأت في "إطلاق نار غير مبرر" في قطاعي تورخام وتيرا على الحدود بين البلدين.

وأضاف "ردت قوات الأمن الباكستانية على الفور وبشكل فعال وأسكتت عدوان طالبان"، وحذر من أن أي استفزازات أخرى ستقابل برد "فوري وشديد".

وأدلى مسؤولون أفغان برواية مختلفة، وقالوا إن قوات باكستانية فتحت النار وإن القوات الأفغانية ردت عليها.

وقال مدير إدارة الإعلام والثقافة في إقليم ننغرهار ذبيح الله نوراني إن الواقعة حدثت في منطقة شاهكوت بحي نازيان، وإن القتال توقف بعد ذلك دون وقوع خسائر بشرية في صفوف الأفغان.

من ناحية أخرى، قال مولاوي وحيد الله المتحدث باسم فيلق الجيش الأفغاني المسؤول عن الأمن في شرق البلاد، إن قوات الحدود كانت تقوم بدورية قرب خط دوراند في منطقتي أشين ودوربابا عندما تعرضت لإطلاق نار، مضيفا أن التبادل جاء ردا على تعرضها لإطلاق النار.

وقالت إسلام آباد إن غارات جوية باكستانية استهدفت مطلع هذا الأسبوع معسكرات تابعة لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم الدولة-ولاية خراسان في شرق أفغانستان. وقدرت مصادر أمنية عدد القتلى في صفوف المسلحين بنحو 70 قتيلا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان إنها تلقت "تقارير موثوقا بها" عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا وإصابة 7 آخرين في ننغرهار. وقدر مسؤولون أفغان العدد بأكثر من ذلك.

وتقول باكستان إن قادة حركة طالبان الباكستانية يعملون من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه كابل.

ومنذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أُغلقت الحدود البرية بين البلدين، باستثناءات قليلة (الأفغان العائدون من باكستان)، ما أثر على التجارة وحياة السكان الذين اعتادوا العبور من جانب إلى آخر.

وأفاد تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) نشر في 8 فبراير/شباط الجاري أنه "خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، قُتل 70 مدنيا وأصيب 478 في أفغانستان في أعمال عنف نُسبت إلى القوات الباكستانية".