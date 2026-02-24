بارزاني يبحث مع براك التطورات في سوريا والعراق

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك التطورات في سوريا، ومسألة انتخاب رئيس العراق ورئيس وزرائه.

وأشار بيان صادر عن مكتب بارزاني، الاثنين، إلى أن براك انتقل إلى أربيل للقاء بارزاني عقب مباحثاته في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وحسب البيان، أعرب براك عن تقديره لدور بارزاني في منع تصاعد الحرب في سوريا، وإسهامه في تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات قسد.

وأكد رغبة الولايات المتحدة في أن يكون العراق دولة ذات سيادة، مشيرا إلى أهمية تعاون الولايات المتحدة مع بغداد وإقليم كردستان شمال العراق في هذا الإطار.

من جانبه، لفت بارزاني إلى أن العراق سيتقدم عن طريق الالتزام بالدستور ومبادئ الشراكة والتوازن والتوافق. وأوضح أن الحكومة العراقية المزمع تشكيلها ينبغي أن "تلتزم بتطبيق الدستور ومبادئ الفدرالية".

وأضاف بارزاني أن على العراق أن يتخذ قراراته بنفسه وأن يكون ذا سيادة، وأن يقيم علاقات قائمة على المصالح المشتركة مع جميع جيرانه، مع ضرورة مراعاة التعاون بين الولايات المتحدة والعراق.

وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس الوزراء العراقي، قال بارزاني إن الإطار التنسيقي هو من سيقرر من سيكون مرشح رئاسة الوزراء، مؤكدا أن ما يهمهم هو التزام رئيس الوزراء بالدستور، ومبادئ التوافق، والتوازن، والشراكة.

كما تطرق بارزاني إلى عملية انتخاب رئيس العراق، قائلا إن هذا المنصب "هو من حصة الشعب الكردي"، وإنه ينبغي إنشاء آلية مناسبة لتحديد مرشح يعكس إرادة الشعب الكردي.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الإطار التنسيقي ترشيح نوري المالكي، لرئاسة الوزراء، على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حذر حينها من وقف دعم بلاده للعراق، في حال تولى المالكي، "المقرب من إيران"، منصب رئيس الوزراء.

وسبق أن تولى المالكي، رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، قبل أن يغادر المنصب ليخلفه حيدر العبادي.

وشهدت فترتا حكمه تحديات أمنية بارزة، خصوصا مع تصاعد هجمات تنظيم الدولة، الذي سيطر على نحو ثلث مساحة العراق، قبل أن تعلن بغداد عام 2017 تحقيق النصر عليه.

ويبحث الإطار التنسيقي في العراق اليوم الثلاثاء قضية ترشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة التي لا تزال محل جدل وانقسامات جديدة تسللت هذه المرة إلى قوى الإطار التنسيقي ذاته.