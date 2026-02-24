الهجمات الأخيرة في الرقة ودير الزور تثير الغضب بالمنصات

تواجه الحكومة السورية تحديات أمنية في شرقي البلاد تفرضها خلايا تنظيم الدولة الإسلامية، الذي نفّذ أمس هجومين منفصلين، الأول كان في مدينة الرقة شمالي شرقي البلاد، والثاني في ريف دير الزور، شرقيها.

ففي الرقة استهدف الهجوم حاجز "السباهية" الأمني الواقع على مشارف المدينة على بُعد 4 كيلومترات فقط من مركزها .

وفي محيط مدينة الميادين شرق مدينة دير الزور، التي تبعد عنها 47 كيلومترا تقريبا، نفذ التنظيم هجوما آخر على موقع عسكري، قُتل فيه عنصر من الجيش السوري.

ونشرت وزارة الداخلية السورية صورة قالت إنها لاشتباك قوى الأمن الداخلي مع عنصر من التنظيم بالرقة، وأعلنت الوزارة عن تحييد هذا العنصر، وقالت إنها تواصل تمشيط المنطقة للقضاء على بقية العناصر المهاجمين.

وأسفر هجوم الرقة عن مقتل 4 أفراد من عناصر حاجز السباهية، وإصابة اثنين آخرين، وهو الهجوم الثاني على قوى الأمن الداخلي في الحاجز نفسه، بعد أن تعرض أول أمس لهجوم مشابه.

وخلال تشييع جثمان أحد العناصر الأمنية في هذا الهجوم، انهار طفله الصغير باكيا وهو يحتضن جثمانه، في مشهد إنساني مؤثر جدا.

وأثارت الهجمات الأخيرة في محافظتي الرقة ودير الزور تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت بعضها حلقة (2026/2/24) من برنامج "شبكات".

وأكد طارق في تعليقه على ضرورة تحرك الدولة بشكل قوي للتصدي للمهاجمين، وقال:

" على الدولة أن تتحرك بحزم يليق بحجم الفاجعة، وبمسؤولية توازي دموع الأمهات وصمت البيوت المكسورة... ولتبقَ دماؤهم صرخة عدل لا تخفت" بواسطة

وشدد مصعب على أهمية إنقاذ الأرواح، بقوله:

"يا أخي بلاها الحواجز.. حطوا الشباب بمراكز آمنة مزودة بكاميرات مراقبة. لا نريد خسائر بالأرواح.. شبابنا غاليين علينا" بواسطة

ودعا أبو عادل إلى حماية عناصر الأمن، وكتب:

" إلى متى هذا الاستهتار بأرواح شبابنا؟!! لا يوجد عنصر أمن واحد يرتدي الخوذة والدرع الواقي للرصاص" بواسطة

أما صابر، فحث على التمويه وإلغاء الحواجز، قائلا:

" على فرع الاستخبارات أن يعمل بسيارات مدنية وناس مدنيين تشتغل ضمن الأحياء بأسماء وهمية وبتنسيق عالي المستوى مع إلغاء الحواجز حتى القضاء على الإرهابيين" بواسطة

يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفّذ تنظيم الدولة هجوما في وسط سوريا أسفر عن مقتل جنود أمريكيين، شنت على إثره الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع عدة للتنظيم.

كما نفذت السلطات السورية عمليات أمنية عديدة ضد خلايا تنظيم الدولة، بعدما انضمت الحكومة رسميا إلى التحالف الدولي لمكافحة التنظيم.