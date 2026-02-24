الأسوأ منذ عقد بأمريكا.. شلل بالمطارات وانقطاع للكهرباء بسبب العاصفة "بليزارد"

تشهد الولايات المتحدة وتحديدا مناطق الساحل الشمالي الشرقي شللا تاما إثر عاصفة ثلجية وُصفت بأنها الأعنف منذ 10 سنوات، وسط إجراءات أمنية وخدمية مشددة في الولايات الأكثر تضررا.

وتسببت العاصفة، التي يتوقع أن تصنف ضمن أسوأ 10 عواصف بنيويورك، في إعلان حالة الطوارئ وشلل تام في الحركة الملاحية والبرية، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من السكان.

وأفادت السلطات الأمريكية بإلغاء نحو 3 آلاف رحلة جوية في نيويورك ومناطق أخرى شمال شرقي البلاد.

الولايات الأكثر تضررا

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر إيهاب العبسي بأن ولايات ماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك تصدرت الترتيب كأكثر المناطق تضررا من العاصفة.

وأوضح العبسي أن تصنيف العاصفة "بليزارد" أو ما تعرف "العاصفة الثلجية العاتية" رسميا جاء لاستيفائها شروطا فنية قاسية، شملت تساقط الثلوج لأكثر من 3 ساعات متواصلة، ورياحا قوية قاربت سرعتها 60 كيلومترا في الساعة، مع انعدام حاد في الرؤية، مما استوجب تدابير طوارئ استثنائية.

انقطاع ضخم بالكهرباء

من جانبها، قالت مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك إن العاصفة تسببت في انقطاع واسع للتيار الكهربائي، لا سيما في ولايتي نيوجيرسي وماساتشوستس، وتأثر بها أكثر من 200 ألف شخص.

وأشارت أبو كويك إلى أن مدينة نيويورك شهدت توقفا كاملا للملاحة الجوية وإغلاق الجسور والمدارس، مع فرض حظر تجوال للمركبات.

وفي ما يتعلق بنهاية العاصفة، أكدت مراسلة الجزيرة أن التوقعات تشير إلى توقف هطول الثلوج بعد ظهر اليوم الاثنين (بتوقيت نيويورك)، لكنها نبهت إلى أن عمليات تنظيف الشوارع وإعادة فتح الطرق قد تستغرق أياما عدة بالنظر إلى كثافة التراكمات الثلجية غير المسبوقة منذ سنوات طويلة.

وكانت الولايات المتحدة قد عانت قبل نحو شهر من عاصفة ثلجية أخرى (فيرن) ضربت تكساس جنوبا إلى نيو إنغلاند شمالا، وألحقت أضرارا كبيرة بالولايات المتحدة ودفعت نحو 20 ولاية إلى إعلان حالة الطوارئ وإنذار السكان بالاستعداد للأسوأ.